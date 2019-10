Hokejisti Olimpije in Jesenic bodo v soboto ob 17.30 v Tivoliju odigrali 500 derbi v zgodovini. "Da gre za veliko čast in izjemno tradicijo," so si bili enotni na skupni novinarski konferenci v Ljubljani.

Res da zgodovina obračunov trenutnih pravnih subjektov HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice ni prav dolga (od leta 2017), a tradicionalno rivalstvo med hokejsko Ljubljano in Jesenicami sega debelih šest desetletij nazaj.

Kot je za Hokej.tv povedal dr. Andrej Stare bomo 500. derbi ob 17.30 v Tivoliju dočakali po 23.731 dneh od premiernega izpred skoraj 65 let: "Prvi je bil 5. novembra 1954 v Beogradu, na odprtem drsališču na Tašmajdanu, ko so Jeseničani zmagali s 3:1. Za slovenski ekipni šport je številka 500 nekaj neverjetnega. V nogometnem svetu bi lahko vlekli vzporednice pri derbijih med Crveno zvezdo in Partizanom, medtem ko sta oba slovenska nogometna rivala Maribor in Olimpija odigrala "le" 157 medsebojnih tekem. V svetovnem merilu pa v hokeju držita rekord Montreal in Toronto z 815 tekmami."

Pri Hokejski zvezi Slovenije pravijo, da številk niso posebej preverjali in verjamejo Staretovim besedam, da bo sobotni derbi 500. Pred tem obračunom, pred katerim je razmerje zmag 235:236 v korist Jeseničanov, sta pred jubilejem oba tabora združila moči na skupni novinarski konferenci v Ljubljani.

Velika čast in izjemna številka

"Gre za veliko čast, morda se pomembnosti tega vsi skupaj premalo zavedamo. Več kot 65 let je minilo in prišli smo do 500. derbija. Vsi, ki smo del jeseniškega hokeja, smo počaščeni in veseli, da pripomoremo k temu, da se derbiji še igrajo. Naše delo in poslanstvo se trudimo opravljati dobro. Upam, da bo morda prav ta 500. derbi prinesel pozitivno energijo in zasuk na boljše za slovenski klubski hokej," je ob tem dejal predsednik železarjev Anže Pogačar. "Morda se pomembnosti tega vsi skupaj premalo zavedamo. Več kot 65 let je minilo in prišli smo do 500. derbija," pravi predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar, predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara pa: "Ekipi sta dali res ogromno slovenskemu hokeju, dali sta ogromno reprezentantov in seveda ustvarili rivalstvo, ki presega slovenske okvirje." Foto: Nik Jevšnik/STA

"Številka 500 je res izjemna številka, tako v domačem kot mednarodnem smislu. Vesel sem, da imamo privilegij, da jubilejni derbi organiziramo v našem Tivoliju. Dosegli smo 3.608 zadetkov na vseh teh tekmah, kar je sedem golov v povprečju v 65 letih. To je zagotovilo, da bo tudi ta derbi izjemno razburljiv. Ekipi sta dali res ogromno slovenskemu hokeju, dali sta ogromno reprezentantov in seveda ustvarili rivalstvo, ki presega slovenske okvirje. Derbi ni edina stvar v slovenskem hokeju, vsi skupaj moramo delati na tem, da bomo zgradili več močnih centrov v Sloveniji, da bomo vlagali v hokejsko infrastrukturo in gradili novo rivalstvo. to je nujno potrebno," je pred jubilejem razmišljal predsednik Ljubljančanov Miha Butara.

Ta je na vprašanje, ali je bil to edini mogoč termin za derbi (isti dan je v Stožicah ob 14.45 obračun vodilnih moštev PLTS Olimpije in Aluminija, ob 18. uri pa v sklopu lige ABA v Stožicah gostuje Partizan), odvrnil pritrdilno.

Zanimivosti z derbijev med Olimpijo in Jesenicami Zadnji derbi smo spremljali septembra, prvega 5. novembra 1954. Foto: Grega Valančič / Sportida - prvi derbi so odigrali 5. novembra 1954 v Beogradu na odprtem drsališču na Tašmajdanu, Jeseničani so zmagali s 3:1

- Olimpija je Jesenice prvič premagala leta 1968 v Ljubljani, na Jesenicah je prvič do zmage prišla leta 1973

- razmerje zmag na 499 derbijih je 235:236 v korist Jesenic, 28-krat sta se razšla z remijem

- razmerje golov na 499 derbijih je 1.792:1.818 v korist Jesenic

- največ zadetkov na derbiih, 72, je dosegel Ivo Jan mlajši, sledijo Ildar Rahmatulin (62), Tomaž Vnuk (49), Dejan Kontrec (46)

- največ tekem na derbijih je odigral Bojan Zajc (277), pri Jeseničanih pa Andrej Razinger (214)

- Andrej Tavželj, Peter Rožič in Roman Smolej so trije hokejisti, ki so bili kapetani tako Jesenic kot Olimpije



Vir: dr. Andrej Stare



- po osamosvojitvi Slovenije so Jeseničani v dveh pravnih subjektih (HK Acroni Jesenice -9; HDD Jesenice -3) zbrali 12 naslovov državnega prvaka, Olimpija pa 16 (HK Olimpija Hertz, HK Olimpija, HDD Olimpija, HDD ZM Olimpija, HDD Tilia Olimpija, HDD Telemach Olimpija - 15; HK Olimpija -1). Pred tem so Jeseničani v Jugoslaviji prevladovali med letoma 1957 in 1971, ko so nanizali 15 naslovov, slavili pa še v letih 1973, 1977, 1978, 1981, 1982, 1985, 1987, 1988, Olimpija pa v letih 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1983, 1984.

"Želim si, da bi oboji pokazali dobro igro ter da bo dvorana lepo zapolnjena. Ker derbi v vsakem športu brez kulise, ni več isti," pravi Mitja Šivic. Foto: Nik Jevšnik/STA

S trenerstvom na derbiju malo izkušenj, dobro se poznata iz igralskih let

Trenerja, Jeseničane od začetka sezone trenira Mitja Šivic, Olimpijo od 20. septembra Gregor Polončič, s trenerstvom na slovenskem derbiju še nimata prav veliko izkušenj, sta jih pa nekaj nabrala med igralsko kariero, v kateri sta bila soigralca, postala pa tudi prijatelja.

"Čudna so pota. Skupaj sva igrala, bila kar dobra prijatelja, tudi zunaj ledu. Veliko časa sva skupaj preživela in v klubu in v reprezentanci. Poznam ga zelo dobro, je super oseba, ima veliko hokejskega znanja. Skupaj sva gledala hokej in se pogovarjala, kako bi bilo dobro delati z mladimi. In glej ga zlomka … Poznam njegovo hokejsko filozofijo, verjamem, da bo njegove ekipa dobro napredovala in tudi igrala," je dejal Polončič, ki je dobil zaupnico in bo glavni trener zeleno-belih do konca sezone.

Gregor Polončič bo Olimpijo treniral do konca sezone. Foto: Nik Jevšnik/STA

"Počaščen sem, da bom na 500 derbiju v vlogi trenerja. Z Gregorjem sva bila prijatelja, sva še zdaj, čeprav se zdaj ne slišiva, vidiva tako pogosto. Tudi s tega vidika bo derbi zanimiv. Želim si, da bi oboji pokazali dobro igro ter da bo dvorana lepo zapolnjena. Ker derbi v vsakem športu brez kulise, ni več isti," pa je trenerskega kolega na drugi strani dopolnil Šivic, sicer zadovoljen s pristopom svojega moštva.

Za uvod derbi hokejskih legend Na tekmi legend bo med drugimi nastopil tudi slovenski selektor Matjaž Kopitar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Uvod v jubilejni obračun pa bo zaznamovala tekma hokejskih legend obeh slovenskih klubov. Ta se bo začel ob 16. uri. Na jeseniški strani bodo igrali Matevž Grabnar, Borut Vukčevič, Andrej Razinger, Matjaž Kopitar, Boris Kunčič, Milan Hafner, Aleš Sodja, Robert Kristan, Peter Rožič, Matevž Erman, ljubljansko ekipo pa bodo sestavljali Luka Simšič, Bojan Zajc, Igor Hriberšek, Domen Lajevec, Andrej Vidmar, Dejan Kontrec, Egon Murič, Dušan Lepša, Igor Beribak, Martin Pirnat, Marko Kumar.

Misli, usmerjene v četrtek, zmaga na derbiju bi dala veliko

Lani je bila tehtnica povsem na strani Ljubljančanov, ki so zmagali tudi na obeh medsebojnih tekmah v tej sezoni (pripravljalna tekma na Bledu in v finalu pokala v Kranju). Obe moštvi igrata v Alpski ligi, v kateri Olimpija brani naslov in je po devetih tekmah peta (18 točk), Jeseničani pa so deveti (14).

V obeh klubih se strinjajo, da zmagovalec ne bo dobil le točk, ampak tudi veliko zagona za nadaljevanje sezone. Pred tem pa opozarjajo, da so misli še usmerjene na četrtek. Takrat bosta obe moštvi odigrali tekmo Alpske lige. Jeseničani bodo gostili Cortino (19.00), Olimpijo v gosteh čaka lanski finalist Pustertal.

Foto: Nik Jevšnik/STA

"Vznemirjenje je, a imamo prej še eno tekmo, v petek pa bo vse drugače ... Zase vem, da sem odigral veliko derbijev in vsak je bil zelo pomemben. Imam še vedno tremo, ko grem na led. Tak derbi ti z zmago lahko velimo da, pridobiš veliko samozavesti, lepo bi bilo zmagati ravno zaradi tega aspekta," je dejal kapetan železarjev Andrej Tavželj, eden treh hokejistov (ob njem še Peter Rožič in Roman Smolej), ki so v karieri nosili kapetansko črko tako Olimpije kot Jesenic.

Derbija se veseli tudi domači kapetan Aleš Mušič, še toliko bolj, ker bo v jubilejni izvedbi. "Misli so še pri Pustertalu. Mi je pa v čast, da bom lahko po vseh teh letih dodal še eno takšno številko. Edini cilj bo zmaga, izenačenje po številu zmag. Borili se bomo za to, menim, da smo zelo dobro pripravljeni."

