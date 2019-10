Polončič nezadovoljen posedel peterico, Olimpija končala z zmago

Hokejisti Olimpije so na zadnji tekmi premagali na papirju najslabše moštvo iz San Sebastiana in osvojili tretje mesto.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na zadnji tekmi celinskega pokala v Renonu s 6:1 premagali najslabšo ekipo na papirju, španskega prvaka Txuri Urdin San Sebastian in osvojili tretje mesto. Glavni trener Ljubljančanov je računal le na tri peterke eno pa, ker ni izpolnila pričakovanj, posedel na tribuno. Cilj zmajev je bilo napredovanje, a je njihove upe v soboto končal madžarski Ferencvaros, ki se bo z gostiteljem Rittnom danes udaril za prvo mesto in vstopnico za tretji krog tekmovanja.

Člani ljubljanske Olimpije so pred odhodom na drugi krog celinskega pokala v Renon poudarjali, da pričakujejo izenačeno tekmovanje, a da imajo pred seboj le en cilj, in sicer napredovanje v tretji krog tekmovanja, ki ga bo novembra gostil danski Vojens.

Zmaji so na uvodni tekmi v podaljšku izgubili z Rittnom, v soboto pa za ohranitev upov na napredovanje potrebovali zmago proti Ferencvarosu, a je niso dočakali. Izgubili so z 2:3. Po tekmi je trener Gregor Polončič me drugim dejal, da "dejstvo pa je, da se hokej igra s čustvi, z željo, če tega ni, ne more biti niti uspeha." S tem je nakazal, da ni bil zadovoljen s predstavami določenih varovancev.

Tako je v nedeljo na tribuni pustil kar peterico. Izkušena branilca Aleša Kranjca in Žigo Sveteta ter napadalce Anžeta Ropreta, Žana Jezovška in Enesa Goršeta. Po poročanju radia Val202 zato, ker niso izpolnili njegovih pričakovanj.

Olimpija je tako na zadnji tekmi za tretje mesto igrala le s tremi peterkami in ob koncu zanesljivo premagala španskega državnega prvaka Txuri Urdin San Sebastian.

