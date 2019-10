Madžari visoko odpravili Špance, Olimpija izgubila po kazenskih strelih

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v drugem krogu celinskega pokala v Italiji po izvajanju kazenskih strelih izgubili proti gostitelju Rittnu (1:2). Turnir, na katerem si bo napredovanje v tretji krog (gostil ga bo danski Vojens) zagotovil le zmagovalec, sta odprla madžarski Ferencvaros in španski Txuri Urdin San Sebastian. Zanesljivo, s 6:0, so zmagali Madžari.

Že na uvodu Olimpijo se je Olimpija spopadla z zahtevnim tekmecem. Palice je prekrižala z gostiteljem, trenutno vodilnim moštvom Alpske lige Rittnom, in izgubila po izvajanju kazenskih strelov. Italijanska ekipa je povedla v prvi tretjini, Olimpija je v drugem delu izenačila po golu Saša Rajsarja. Do konca rednega dela in v podaljšku gledalci niso videli zadetkov. Sledili so kazenski streli, pri ljubljanski ekipi je bil pri izvajanju uspešen le Mark Cepon, pri Rittnu pa sta zadela Kostner in Lane in tako svoji ekipi priborila zmago.

Že pred tem srečanjem so hokejisti Ferencvarosa pričakovano premagali na papirju najslabše moštvo Txuri Urdin San Sebastian. Bilo je 6:0.

Zmagovalec iz Italije na Dansko

V tretji krog, v katerem bosta podobno kot v drugem krogu dve skupini, bo napredoval le zmagovalec skupine drugega kroga. Olimpija bi v primeru napredovanja tretji krog igrala v Vojensu proti britanskemu Nottingham Panthers, francoskemu Amiens Gothiques in gostitelju Sonderjyske Vojens.

Na zaključni turnir se bosta uvrstila zmagovalca skupin tretjega kroga. Končni zmagovalec – zaključni turnir bo med 10. in 12. januarjem v dvorani ene od štirih udeleženk – bo prejel vabilo za nastop v ligi prvakov.

Aktualni prvak celinskega pokala je kazahstanski Arlan Kokshetau.

Spored tekem na turnirju v Rittnu: Petek, 18. oktober

Ferencvaros : Txuri Urdin San Sebastian 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

HK SŽ Olimpija : Ritten 1:2* (0:1, 1:0, 0:0; 0:1)

*po kazenskih strelih Sobota, 19. oktober

16.00 HK SŽ Olimpija – Ferencvaros

20.00 Ritten – Txuri Urdin San Sebastian Nedelja, 20. oktober:

14.00 HK SŽ Olimpija – Txuri Urdin San Sebastian

16.00 Ritten – Ferencvaros



*Druga skupina drugega kroga bo konec tedna v Ukrajini, kjer se bodo merili latvijski Mogo Riga, domači HC Donbass, romunski Corona Brasov in srbska Crvena zvezda.

