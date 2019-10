Olimpijo zanima le ena stvar: Za to smo garali od prve tekme

"Pričakujem zelo izenačen turnir. Gre za dobre ekipe. Tista, ki bo najbolj disciplinirana, se bo veselila. Smo zelo dobro pripravljeni. Cilj je, da se uvrstimo naprej, drugega cilja ni. To je bilo povedano že na začetku sezone. Za to smo garali od prvega srečanja naprej," pred drugim krogom celinskega pokala, na katerem se bodo med petkom in nedeljo udarili z italijanskim Rittnom, madžarskim Ferencvaros in španskim Txuri Urdin San Sebastian, pravi kapetan HK SŽ Olimpija Aleš Mušič.

Potem ko smo v zadnjih dveh sezonah v celinskem pokalu spremljali hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice, bodo slovenske barve v njem letos zastopali aktualni državni prvaki, člani HK SŽ Olimpija.

Za njimi je precej pester uvodni mesec nove sezone. Najprej so obranili pokalni naslov, nato pa se po prvi tekmi branjena naslova v Alpski ligi poslovili od glavnega trenerja Jureta Vnuka. Iz kluba so takrat sporočili, da je odstopil iz osebnih razlogov in da so skupaj podpisali sporazumno prekinitev sodelovanja, neuradno ga je odneslo neprimerno vedenje, zaradi katerega je prišlo tudi do bojkota treninga.

Polončič zadovoljen z dvigom ravni igre

Njegovo vlogo je prevzel do takrat pomočnik Gregor Polončič, ki naj bi bil po besedah predsednika Mihe Butara začasna rešitev, a slab mesec po Vnukovem slovesu ostaja prvi trenerski mož Ljubljančanov. Pod Polončičem so po uvodnem alpskem porazu zmaji zbrali šest zmag na sedmih tekmah, v državnem prvenstvu pa pričakovano nanizali štiri zmage in ostali neporaženi - prvi obračun z večnim tekmecem HDD Sij Acroni Jesenice jih namreč čaka 26. oktobra ob 17.30, ko bo v Tivoliju 500. večni derbi (pred njim pa ob 16. uri še tekma legend), a pred tem so misli usmerjene zgolj v napredovanje v celinskem pokalu.

Trener Ljubljančanov Gregor Polončič je zadovoljen z zadnjimi predstavami svojih varovancev. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Občutek je dober predvsem zaradi dobre igre v Asiagu. Bila je težka tekma, ki smo jo obrnili v svojo korist. Fantje so imeli zasluženo dva dneva počitka. Samo dvigujemo raven igre s podrobnostmi, ki smo jih pripravili za tekmo z Rittnom," pred potovanjem v Italijo pravi Polončič, ki težav s poškodbami med svojimi varovanci nima.

Proti sosedoma in Špancem po napredovanje

Zmaji se tekmovanju pridružujejo v drugem krogu, ki bo med petkom in nedeljo potekal v Italiji. Skupino D bo gostil vodilni klub Alpske lige Ritten, sodelujeta pa še prvak lige Erste Ferencvarosi (trenutno je v ligi drugi) in zmagovalec skupine prvega kroga španski Txuri-Urdin San Sebastian.

Olimpijo že na uvodu čaka morda odločilna tekma. Palice bo v petek prekrižala z gostiteljem, s katerim sta se v letošnji sezoni že srečala. Italijani so v Tivoliju vodili z 2:0, nato pa je sledil preobrat zeleno-belega tabora in zmaga s 3:2.

Kapetan Aleš Mušič pravi, da jih zanima le napredovanje: "Za to smo garali od prve tekme." Foto: Anže Malovrh/STA

"Na nasprotnike smo se zelo dobro pripravili. Ritten poznamo iz alpske lige. Skrivalnic ni. Odločala bo dnevna forma. Za Ferencvaros imamo pripravljeno podrobno analizo, a o tem po tekmi z Rittnom," je o tekmecih dejal ljubljanski trener. Kapetan Aleš Mušič pa odločno dodal, da jih zanima le napredovanje: "Pričakujem zelo izenačen turnir. Gre za dobre ekipe. Tista, ki bo najbolj disciplinirana, ki bo naredila najmanj napak, se bo veselila. Smo zelo dobro pripravljeni. Cilj je, da se uvrstimo naprej. Drugega cilja ni. To je uvrstitev naprej. To je bilo povedano na startu sezone. Za to smo garali od prvega srečanja naprej."

Druga skupina drugega kroga bo konec tedna potekala v Ukrajini, kjer se bodo merili latvijski Mogo Riga, domači HC Donbass, romunski Corona Brasov in srbska Crvena zvezda.

Če bo zmajem uspel preboj v tretji krog, se bodo novembra v Vojensu zoperstavili britanskemu Nottingham Panthers, francoskemu Amiens Gothiques in gostitelju SonderjyskE Vojens. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmagovalec novembra na Dansko

V tretji krog, v katerem bosta podobno kot v drugem krogu dve skupini, bo napredoval le zmagovalec skupine drugega kroga. Olimpija bi v primeru napredovanja tretji krog igrala v Vojensu proti britanskemu Nottingham Panthers, francoskemu Amiens Gothiques in gostitelju SonderjyskE Vojens.

Na zaključni turnir se bosta uvrstila zmagovalca skupin tretjega kroga. Končni zmagovalec - zaključni turnir bo med 10. in 12. januarjem v dvorani ene od štirih udeleženk - bo prejel vabilo za nastop v ligi prvakov.

Aktualni prvak celinskega pokala je kazahstanski Arlan Kokshetau.

Spored tekem na turnirju v Rittnu: Petek, 18. oktober

16.00 Ferencvaros - Txuri Urdin San Sebastian

20.00 Ritten - SŽ Olimpija Sobota, 19. oktober

16.00 SŽ Olimpija - Ferencvaros

20.00 Ritten - Txuri Urdin San Sebastian Nedelja, 20. oktober:

14.00 SŽ Olimpija - Txuri Urdin San Sebastian

16.00 Ritten - Ferencvaros