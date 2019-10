Železarji po podaljšku izgubili z vodilnimi, Olimpija do zmage v zadnji minuti

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v soboto v domači Podmežakli gostili vodilno moštvo Alpske lige Ritten in mu priznali premoč po podaljšku. Tudi HK SŽ Olimpija je igrala z italijanskim tekmecem, Asiagom in ga premagala s 4:3.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v sedmi tekmi letošnje Alpske lige doživeli četrti poraz in zdrsnili na 11. mesto na lestvici. Proti Rittnu so v domači Podmežakli vodili s 3:1, nato gostom dopustili vodstvo, izsilil podaljšek, v tem pa izgubili s 4:5. V tretji minuti podaljška je tekmo odločil Thomas Spinell. Za slovenske podprvake so gole prispevali Miha Brus, Jaka Sodja, Jaka Ankerst in Aljoša Crnovič.

Branilci naslova iz Ljubljane, trenutno tretji HK SŽ Olimpija, so se v Italiji pomerili z Asiagom in ga premagali s 4:3. Gole za zmaje so prispevali Žan Jezovšek, Miha Logar, Sašo Rajsar, zmagovitega pa v 60. minuti Žiga Pešut. Ta je pol minute pred koncem izkoristil prednost dveh igralcev na ledu.

Zeleno-beli imajo zdaj v regionalnem tekmovanju premor do 24. oktobra, ko jih čaka gostovanje pri lanskih tekmecih iz finala Pustertalu. A do takrat ne bodo brez hokeja, saj naslednji konec tedna nastopajo na turnirju celinskega pokala, kjer bo gostitelj njihov stari znanec iz alpske lige Ritten, sodelujeta pa še madžarski Ferencvaros in španski Txuri Urdin.

