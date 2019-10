Olimpija slavila, tesen poraz neučinkovitih Jesenic

Četrtkove tekme Alpske lige so se začele z minuto molka v spomin na tragično preminulega vratarja Kitzbühela Floriana Jannyja , ki je bil pred dnevi ena od žrtev petkratnega umora. Hokejisti HK SŽ Olimpija so s 4:1 premagali drugo ekipo Salzburga, HDD Sij Acroni Jesenice pa so gostili Gardeno in izgubili z 1:2.

Železarje je na obračunu z italijanskim kolektivom pestila neučinkovitost. Sprožili so 44 strelov na vrata nasprotnika, gostje le 16, a so iz Podmežakle odpeljali vse tri točke. Vratarja Gardene Jacoba Smitha, ki je še lani branil v ligi EBEL za Bolzano, je v 38. minuti ugnal Miha Brus in znižal na 1:2, a na koncu ostal edini jeseniški strelec zadetka. Jeseničani so sicer zadeli tudi v 28. minuti, a je sodnik trenutek prej dvignil roko, češ da je Andrej Hebar pred tem storil prekršek nad vratarjem. Počasni posnetek je sicer razkril, da je vratarja Gardene podrl njegov soigralec.

Gorenjsko moštvo bo v Alpski ligi spet na delu v soboto, ko bo gostilo tekmeca z vrha lestvice Ritten.

Olimpija je v Tivoliju s 4:1 premagala drugo ekipo Salzburga. Foto: Sportida

Zmaji uspešno prek rdečih bikov

Branilci naslova, člani HK SŽ Olimpija so bili doma uspešni proti drugi ekipi Salzburga. Zmaje, po poškodbi sta pred domačim občinstvom v Alpski ligi prvič v tej sezoni zaigrala kapetan Aleš Mušič in branilec Luka Zorko, je že po eni minuti v vodstvo popeljal David Planko, v 14. pa je na 2:0 zvišal Anže Ropret. Žan Jezovšek je slabih pet minut pred koncem srečanja zvišal na +3, gostje so hitro znižali (3:1), Jezovšek pa z drugim zadetkom še hitreje postavil končnih 4:1.

Olimpija bo alpske točke spet lovila v soboto, ko bo gostovala pri Asiagu.

Alpska liga, 10. oktober

Lestvica

