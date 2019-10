Petkratni morilec iz Kitzbühela v priporu, grozi mu dosmrtna ječa #video

"Pravkar sem ubil pet ljudi."

To so bile besede 25-letnika, ko se je v nedeljo zjutraj, takoj za tem, ko je zagrešil grozljivi umor, predal policiji. Policisti so nato skupaj z reševalno službo in zdravnikom nujne pomoči odšli v vrstno hišo v Kitzbühelu. Tam so odkrili, da na tleh leži več ljudi, očitno že mrtvih.

Usodno srečanje v klubu

Prebivalca Kitzbühela, prepoznavnega smučarskega središča, so dan po tragediji šokirani. Foto: Getty Images Motiv za brutalen obračun naj bi bilo ljubosumje. Petindvajsetletni morilec naj bi svoje nekdanje dekle z novim partnerjem ponoči srečal v bližnjem klubu. Tam naj bi se sprli, nato pa odšli vsak svojo pot.

Ob štirih zjutraj se je storilec odpravil do dekletove hiše, kjer ga je na vratih odslovil njen oče. Odšel je domov, vzel bratovo orožje in se okoli pol šestih vrnil na kraj dejanja.

"Pri vhodnih vratih je takoj ustrelil očeta, potem je šel v hišo, ustrelil 25-letnega brata mladega dekleta in nato še mamo. Hotel je priti še v ločeno nadstropje hiše, kjer je bilo dekle s svojim fantom," je povedal Walter Pupp z urada za kriminalistično policijo, a so bila vrata zaklenjena.

Ker pa je hišo nekdanjega dekleta dobro poznal, je hitro našel pot naprej. Splezal je čez balkon, stopil v sobo ter ustrelil še 19-letnico in njenega partnerja. Šlo je za 24-letnega Floriana Jannyja, sicer uspešnega hokejskega vratarja. Še dan prej je branil na tekmi alpske hokejske lige, v kateri nastopajo tudi hokejisti Olimpije in Jesenic.

Šokirano mesto

V znamenje žalovanja na mestni hiši danes plapola črna zastava. Prebivalci enega od najbolj priljubljenih letovišč na svetu pa pretreseni zatrjujejo, da česa takšnega ne pomnijo in da bo trajalo še dolgo, preden se bo šok polegel.

Tako storilec kot pokojni so sicer veljali za ugledne prebivalce. "Zelo smo šokirani in presenečeni, to je neverjetno. V Kitzbühelu se še nikoli ni zgodil takšen zločin, zato smo še toliko bolj pretreseni in ne moremo verjeti, kaj se je zgodilo," je dejal župan smučarskega kraja Klaus Winkler.