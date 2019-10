Jeseničani zakockali lepo prednost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeseničani so v Avstriji vodili s 3:0, na koncu pa izgubili s 3:4.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na gostovanju pri Kitzbühlu vodili s 3:0, na koncu pa v podaljšku izgubili s 3:4 in vknjižili tretji zaporedni poraz. Člani HK SŽ Olimpija so na celinskem pokalu v Italiji .

Jeseničani so povedli v 10. minuti, ko je domačega vratarja ugnal Jaka Sodja, štiri minute zatem je Jaka Ankerst kronal številčno premoč in železarje na odmor odpeljal z vodstvom dveh zadetkov. Ta se je v začetku druge tretjine zvišala na +3, ko je bil še v drugo uspešen Ankerst.

V 28. minuti so gostitelji znižali prednost Jesenic, v 49. minuti pa z drugim zadetkom (za 2:3) napovedali napeto končnico obračuna. Mario Ebner je slabe štiri minute pred koncem rednega dela izkoristil igralca več, ugnal Žigo Kogovška in izsilil podaljšek. 18 sekund pred iztekom podaljšane igre je gostiteljem uspel popoln preobrat, Thomas Mader je kot četrti ugnal Kogovška in postavil končnih 4:3.

Gorenjska ekipa bo naslednjo tekmo Alpske lige v soboto igrala doma, gostila bo Feldkirch.

Zmaji v Italiji Olimpija bo konec tedna sodelovala na celinskem pokalu. Foto: Sportida Olimpija ta teden v Alpski ligi ne bo igrala, saj bo med petkom in nedeljo igrala na celinskem pokalu v Italiji. Gostilo ga bo vodilno moštvo Alpske lige Ritten, sodelovala pa bosta še madžarski prvak lige Erste Ferencvaros in španski klub Txuri-Urdin San Sebastian. Zmagovalec turnirja bo napredoval v tretji krog tekmovanja, ki bo med 15. in 17. novembrom v Vojensu na Danskem.

Alpska liga, 17. oktober

Lestvica

