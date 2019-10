Konec Olimpijinega upanja na napredovanje

Hokejisti Olimpije so izgubili tudi drugo tekmo in ostali brez možnosti za napredovanje v tretji krog.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po petkovem porazu z Rittnom izgubili tudi drugo tekmo drugega kroga celinskega pokala in ostali brez možnosti za prvo mesto in napredovanje v naslednji krog tekmovanja. Ljubljančani so v soboto z 2:3 izgubili s Ferencvarosom, ki je pri dveh zmagah in se bo, če bo Ritten zvečer premagal najslabšo ekipo na papirju Txuri Urdin San Sebastian, v nedeljo z Rittnom udaril za prvo mesto. Olimpija, ki je pred potjo v Italijo kot edini cilj izpostavila napredovanje, bo v nedeljo za tretje mesto igrala s španskim kolektivom.