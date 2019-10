Derbi Olimpiji, Slavija do zmage v Celju

500. derbi v zgodovini Slovenije med zmaji in železarji je po kazenskih strelih s 4:3 pripadel HK SŽ Olimpija, hokejisti HK Slavija Junior pa so s 4:3 premagali HK True Celje.

Hokejisti HDK Maribor so na svoji osmi tekmi letošnjega državnega prvenstva vknjižili prvo zmago. Po podaljšku so s 5:4 zmagali pri HK Celje. Do četrte zmage je doma prišel HK Triglav Kranj, s 7:3 je ugnal HKMK Bled.

Aktualni slovenski prvaki, člani HK SŽ Olimpija, so v torek pričakovano vknjižili deveto zaporedno zmago v državnem prvenstvu. V Podmežakli so z 8:0 premagali mlado ekipo železarjev HD Hidria Jesenice. V soboto ob 17.30 bodo v Tivoliju gostili 500. derbi s članskimi Jesenicami (HDD Sij Acroni Jesenice), ki bo štel dvojno - za točke DP in Alpske lige.

Oklepniki HDD Sij Acroni Jesenice bi se morali v ponedeljek pomeriti z najskromnejšim moštvom državnega prvenstva HDK Maribor, a je tekma odpovedana in bo s 5:0 registrirana v korist železarjev. V ponedeljek so v DP tako igrali le hokejisti HKMK Bled in HK Slavija Junior. Z 8:4 so zmagali Blejci.

Državno prvenstvo Ponedeljek, 21. oktober

HDD Sij Acroni Jesenice - HDK Maribor *odpovedana, registrirana s 5:0 v korist Jesenic

HKMK Bled : HK Slavija Junior 8:4 (2:1, 2:1, 4:2) Torek, 22. oktober

HD Hidria Jesenice : HK SŽ Olimpija 0:8 (0:2, 0:4, 0:2) Sreda, 23. oktober

HK True Celje : HDK Maribor 4:5* (2:2,1:1,1:1,0:1)

HK Triglav Kranj : HKMK Bled 7:3 (1:1,1:2,5:0)



*podaljšek Sobota, 26. oktober

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 4:3** (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

HK True Celje ; HK Slavija Junior 3:4 (2:2,0:0,1:2)



**kazenski streli



Lestvica DP

