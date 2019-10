Gregorju Polončiču so pri HK SŽ Olimpija ta teden vlogo glavnega trenerja zaupali do konca sezone.

Foto: Grega Valančič / Sportida

"Hvaležen sem vodstvu kluba, da mi je zaupalo to vlogo. Pripravljen sem nanjo. Tako psihično kot tudi z vidika znanja. Zagotovo ni bilo dobro, da fantje niso vedeli povsem natančno, kaj bo, kdo bo trener. Pomembno je, da plujemo v istem čolnu, predvsem pa v isto smer," pravi nekdanji hokejist, danes pa glavni trener HK SŽ Olimpija Gregor Polončič , ki mu je vodstvo Ljubljančanov ta teden podelilo zaupnico in mu šefovsko trenersko paličico zaupalo do konca sezone.

Sezono pri Olimpiji ste začeli kot pomočnik Jureta Vnuka, po njegovem slovesu najprej začasno prevzeli vlogo glavnega trenerja, zdaj so vam jo dodelili do konca sezone. Kako gledate na to zaupnico?

Na začetku sezone so me res pripeljali, da pomagam Juretu in mladinskemu pogonu Olimpije. Stvari so se obrnile drugače. Hvaležen sem vodstvu kluba, da mi je zaupalo to vlogo. Pripravljen sem nanjo. Tako psihično kot tudi z vidika znanja. Prepričan sem, da ga imam dovolj, da to sezono pripeljem, kot smo si začrtali, do konca.

Ste jo pričakovali ali so vam misli uhajale k novi trenerski menjavi? Ste se obremenjevali?

Še ko se ni vedelo, ali bodo pripeljali novega glavnega trenerja ali ne, sem sam pri sebi vedel, da delam za vsak dan posebej. Ne želim razmišljati predaleč v prihodnost, delam iz dneva v dan. Nisem se želel obremenjevati s tem. Ekipi želim dati največ in to pričakujem tudi on nje. Zdaj ko so me potrdili do konca sezone, se stvari ne bodo čisto nič spremenile. Dal bom še več od sebe in še več bom zahteval od fantov.

"Čutim dobro podporo s strani kapetana, njegovih asistentov in igralcev, ki morajo biti vodje, da pripravimo ekipo, da bo na čustvenem vlaku šla navzgor, ne pa navzdol." Foto: Nik Jevšnik/STA

Kako je po vašem mnenju turbulenten začetek sezone (odhod Vnuka, negotovost zaradi trenerske prihodnosti …), ki za igralce verjetno ni bil lahek, vplival na stanje v ekipi?

Strinjam se, da zagotovo ni bilo dobro, da fantje niso vedeli povsem natančno, kaj bo, kdo bo trener … A zdaj smo, če rečem v narekovajih, zapluli v normalne vode in bomo delali normalno naprej. Pomembno je, da se ve, kdo pije in kdo plača, da vedo, čigave napotke se upošteva, da plujemo v istem čolnu, predvsem pa v isto smer.

"Čustven, z veliko energije, analitičen," pravi predsednik Miha Butara. Da ste čustveni, smo lahko videli med vašo igralsko kariero. Prav čustva, ste dejali, pa ste pogrešali pretekli konec tedna na celinskem pokalu. Tam je na zadnji tekmi, ki ni več odločala o napredovanju, na tribuni sedela peterica, ki ni izpolnila pričakovanj.

To je res. Veliko stvari se je dogajalo. Nekatere stvari se lahko pove, nekatere pa ekipa zadrži zase, ostale bodo v slačilnici. Ne želim pogrevati pretklosti. Čutim dobro podporo kapetana, njegovih asistentov in igralcev, ki morajo biti vodje, da pripravimo ekipo, da bo na čustvenem vlaku šla navzgor, ne pa navzdol.

Trudimo se, a nič ne gre čez noč. So pa stvari jasne. Ni pomembna samo taktika, potrebne so tudi emocije, potrebna je želja. Za to, da ti v hokeju uspe, si moraš zmage želeti.

"Brez čustev ne moreš igrati. Si na mrtvi točki. In s te mrtve točke se zdaj prebujamo." Foto: Grega Valančič / Sportida Je na odločitev, da ne bodo igrali, vplival tudi pristop nekaterih?

Ne. Pristop je bil dober. Tudi če se vrnem na treninge. Fantje kažejo res veliko voljo do dela, delajo na polno. Ne morem reči, da se jim ne ljubi. Ne morem reči, da kdo lenari.



Razlog se skriva predvsem v tem, da si, ko prideš na tekmo, preveč pasiven v slačilnici, med tekmo, in da ne kažeš čustev. Naj bodo to pozitivna ali pa negativna čustva. A če si brezčustven … Potem ni nič. Brez čustev ne moreš igrati. Si na mrtvi točki. In s te mrtve točke se zdaj prebujamo.

Kako boste stvari rešili, ko bo na sporedu pomembnejša tekma oziroma zahtevnejši tekmec od nedeljskega, ko ste se na papirju najslabšega nasprotnika lotili brez peterice večinoma izkušenih igralcev?

Za nami je obdobje, ki smo ga pustili za seboj in ga hočemo tam pustiti. Zdaj gledamo samo pozitivno naprej.

Ekipa se je po celinskem pokalu v torek odlično odzvala (mlado ekipo HD Hidria Jesenice so v državnem prvenstvu premagali z 8:0, op. a.), čeprav smo igrali proti mladim Jesenicam. Morda se je za takšno tekmo še težje motivirati in odigrati, kot moraš, a vesel sem, da so bila čustva in motivacija na zelo visoki ravni. Zdaj je treba graditi stopnico po stopnico, da pridemo do želenega maksimuma.

"Športno srečo si prislužiš le takrat, ko si res v tekmi, ko je kemija, ko si čustven, zagret za igranje. In tega nam manjka," poudarja čustva, ki so ga spremljala med pestro kariero, v kateri ni manjkalo vihravih trenutkov. Foto: Vid Ponikvar

Tudi v soboto, ko sledi 500. derbi med Jesenicami in Olimpijo, čustva in motivacija ne bi smeli biti vprašljivi.

Prepričan sem, da ne bodo. Na takih derbijih so čustva vedno na visoki ravni, lahko jih je še preveč. A o Jesenicah se še nismo pogovarjali. Najprej moramo gledati na četrtkovo tekmo. Naš prvi cilj je trenutno četrtkovo srečanje s Pustertalom. Ko je bo konec, se bomo lahko začeli pripravljati na večni derbi. Tudi jaz kot trener. Zdaj sem v drugi vlogi, v takšni bo treba ohraniti mirne živce in ostati preudaren.

V soboto bo derbi prvič okusil v vlogi glavnega trenerja, že zvečer pa ga čaka težko gostovanje pri vodilnem moštvu Alpske lige Pustertalu. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kako ste sicer zadovoljni z ravnjo igre?

Če se vrnem k celinskemu pokalu, lahko rečem, da smo proti Rittnu prevladovali, a zmanjkala nam je športna sreča (izgubili so po kazenskih strelih, op. a.). In čeprav se sliši klišejsko, si moraš športno srečo prislužiti. Lahko pa si jo le takrat, ko si res v tekmi, ko je kemija, ko si čustven, zagret za igranje. In tega nam manjka.

Naša igra je na tisti tekmi delovala dobro. Res pa je, da po tej tekmi nismo imeli veliko časa za regeneracijo, da nas je čakal težek nasprotnik, da smo veliko energije porabili, ker smo lovili rezultat. Posledica je bila, da so šle malenkosti v prid Madžarov. Sicer pa sem bil z igro, razen z igro z igralcem več, povsem zadovoljen. Prepričan sem in prizadevamo si za to, da bomo tudi power-play dvignili in da bomo nadaljevali še bolje.



