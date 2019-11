Ilja Kovalčuk na stranskem tiru "za nedoločen čas"

Ruski veteran je letos na 17 tekmah zbral devet točk, igral pa nekaj manj kot 15 minut in pol, kar je zanj rekordno malo v najmočnejši ligi na svetu, v kateri igra že 14. sezono, vmes pa je pet sezon (od leta 2013 do 2018) odigral tudi v ruski KHL.

O razlogih za postavitev Kovalčuka na stranski tir v taboru LA Kings niso veliko govorili, McLellan je poudaril, da to ni kakšen kazenski ukrep, še manj pa stalna rešitev. "Trenutno je črtan s seznama, ampak jutri je nov dan," je ameriškim novinarjem razlagal 52-letni kanadski trener, Rusova forma trenutno preprosto ni na dovolj visoki ravni, je še dodal: "Obravnavati ga moram kot vsakega drugega igralca, imel pa bo priložnost za vrnitev. Tudi če bi imela Toffoli, Kempe ali pa kdorkoli drug nekaj slabih tekem, bi morala kakšno potem izpustiti in si jo ogledati s tribun."

The @LAKings have informed winger Ilya Kovalchuk that he will be out of their lineup for the foreseeable future.https://t.co/UtqNiIQp5p