Olimpijo čaka četrta tekma tedna

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo odigrali še četrto tekmo v tem tednu, še tretjič bodo gostovali, in to pri najbolj vroči ekipi zadnjega meseca, Beljaku. Koroška zasedba je na zadnjih 14 tekmah le enkrat izgubila in napredovala v območje prve šesterice, ki se po rednem delu neposredno uvrsti v izločilne boje. Trenutno so četrti, Ljubljančani, ki jih s trenerskega mesta še naprej vodi Andrej Tavželj in so v petek po petih zmagah izgubili, pa so osmi. Od želenega šestega mesta so oddaljeni 12 točk.