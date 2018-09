Pintarič ob zgodovinski zmagi zaklenil vrata

Matija Pintarič je zaustavil vseh 35 strelov češkega moštva Mountfield Hradec Kralove in Rouenu pomagal do premierne zmage v ligi prvakov.

Matija Pintarič je zaustavil vseh 35 strelov češkega moštva Mountfield Hradec Kralove in Rouenu pomagal do premierne zmage v ligi prvakov. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Slovenski čuvaj mreže Matija Pintarič je z Rouenom pisal zgodovino. Francoski prvak je vknjižil prvo zmago v ligi prvakov. Francozi so na domačem terenu gostili člana najkakovostnejše češke hokejske lige Hradec Kralove in ga premagali z 2:0. Štajerec je branil vso tekmi in zaustavil vseh 35 strelov Čehov in zaklenil svoja vrata.

Rouen, ki je vknjižil sploh prve točke v ligi prvakov, ostaja na zadnjem mestu. Preostali tekmi skupinskega dela ga čakata oktobra proti nemškemu prvoligašu Nürnberg Ice Tigers, ki je v nedeljo ugnal finskega prvaka Oulun Kärpät. Ta se je skoraj opekel že v petek pri Rouenu. Pintarič in kolegi so vodili z 2:0, a na koncu izgubili z 2:4.

Aplavz ob premierni zmagi Rouena v ligi prvakov:

👏 First ever CHL win for @DragonsdeRouen 🇫🇷 is followed by a deserved celebration! Nos vives félicitations! 🎉 #ChampionsGoBeyond #ROUvsMHK pic.twitter.com/jt7HBkReHt — Champions Hockey League (@championshockey) September 9, 2018

Muršak z Bernom dolgo trl odpor Cardiffa in napredoval v izločilne boje

Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak z Bernom tudi po četrti tekmi skupinskega dela lige prvakov ostaja neporažen. Švicarji so, potem ko so dvakrat zaostajali, Cardiff Devils premagali s 3:2. Muršak je ob zmagi, s katero si je Bern dve tekmi pred koncem že zagotovil napredovanje v izločilne boje, podal za izenačenje na 1:1.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak se je s soigralci Berna že uvrstil v izločilni del lige prvakov. Foto: Stanko Gruden, STA

Hokejisti Berna so v četrtek z izdatno pomočjo Jana Muršaka vknjižili veliko zmago nad švedskim prvakom Växjö Lakers, v soboto pa zmagoviti niz nadaljevali proti Cardiff Devils. Moštvo iz Walesa se je še enkrat več izkazalo za neugodnega nasprotnika. Gostje so celo dvakrat vodili, a so se Švicarji vselej vrnili v igro in po preobratu slavili s 3:2. Muršak je podal za 1:1.

Z novo zmago so si dve tekmi pred koncem skupinskega dela že zagotovili vstopnico za osmino finala. Bern bo preostali tekmi v svoji skupini odigral oktobra, ko se bo dvakrat srečal z Red Bull Salzburg.

V skupinskem delu (med 30. avgustom in 17. oktobrom) bo vsaka ekipa v skupini odigrala po dve tekmi z vsakim nasprotnikom (doma in v gosteh). Najboljša dva kolektiva vsake skupine se bosta po skupinskem delu uvrstila v osmino finala. Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 5. februarja.

Četrti krog, skupina G:

Lestvica, skupina G

1. Bern* 4 tekme - 11 točk

2. Red Bull Salzburg 4 - 9

...............................................

3. Växjö Lakers 4 - 3

4. Cardiff Devils 4 - 1



*ekipa se je uvrstila v osmino finala

Četrti krog, skupina F:

Lestvica, skupina G

1. Oulun Kärpät 4 tekme - 9 točk

2. Nürnberg Ice Tigers 4 - 8

3. Mountfield HK 4 - 4

4. Rouen 4 - 3

