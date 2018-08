Muršakovi začeli z veliko zmago

Še drugič zapored v hokejski ligi prvakov, ki se med hokejskimi privrženci ni dobro uveljavila, sodeluje 32 moštev, razdeljenih v osem skupin.

V skupinskem delu (med 30. avgustom in 17. oktobrom) bo vsaka ekipa v skupini odigrala po dve tekmi z vsakim nasprotnikom (doma in v gosteh). Najboljša dva kolektiva vsake skupine se bosta po skupinskem delu uvrstila v osmino finala. Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 5. februarja.

Bern vknjižil pomembno zmago

Naslov brani finski klub JYP Jyväskylä, ki je v finalu ugnal aktualnega švedskega prvaka Växjö Lakers. Prav ta je bil v skupini G prvi nasprotnik slovenskega kapetana Jana Muršaka, ki po novem brani barve švicarskega Berna. Švicarji, ki so jih Švedi lani izločili v četrtfinalu, so zmagali z 2:1. Gostitelji so sicer povedli, a nato je Bern priredil preobrat in tri minute pred koncem rednega dela zadel za zmago. Muršak je igral točno 15 minut, v tem času po podatkih uradne strani tekmovanja ni vknjižil nobenega strela na gol.

Muršakovi se bodo nato v soboto ustavili še pri prvaku lige EIHL Cardiff Devils, prihodnji teden pa se bodo z obema kluboma udarili še doma. Obračuna s preostalim predstavnikom skupine, podprvakom razširjenega avstrijskega prvenstva Salzburgom, od katerega se je po dolgih letih poslovil vratar Luka Gračnar (branil bo za Poprad), jih čakata oktobra.

Matija Pintarič bo debi v ligi prvakov dočakal v petek na Finskem. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

V skupini F bo s francoskim prvakom Rouenom nastopal slovenski čuvaj mreže Matija Pintarič. Že za uvod se bodo v gosteh zoperstavili zahtevnemu tekmecu. V petek bodo gostovali pri finskem prvaku Oulun Kärpät. V nedeljo se bodo oglasili pri polfinalistu češke Extralige Hradec Kralove, za katerega je še lani igral branilec Blaž Gregorc, tekmi s polfinalistom nemške elitne lige Nürnberg Ice Tigers pa bodo odigrali oktobra.