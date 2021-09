Muršakovi gostijo Krošljeve

V petek bo Bremerhaven Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča, ki so uvodna kroga zaradi reprezentančnih obveznosti izpustili, gostil finskega podprvaka Turku. Na prvi medsebojni tekmi so presenetljivo zmagali Nemci. V petek bo na sporedu tudi obračun klubov s slovenskim pridihom, Celovec Roka Tičarja bo gostil Rouen Matije Pintariča. Za oba kolektiva bo to sploh prva tekma v tej sezoni lige prvakov, ki jo začenjati z zamudo. Foto: Stanko Gruden, STA