Jan Muršak predčasno z ledu, Frölunda izgubila

Zadnji zmagovalec hokejske lige prvakov, švedski klub Frölunda, je v drugem krogu tekmovanja gostoval pri Zürichu in izgubil z 2:4. Slovenski napadalec Jan Muršak si je v 46. minuti prislužil kazen igre in predčasno končal obračun.

Jan Muršak se je po četrtkovi zmagi Frölunde v uvodnem krogu lige prvakov pri Mladi Boleslav rojaka Gašperja Krošlja v soboto s soigralci mudil v Švici. Švedi so pri Zürichu dvakrat vodili (1:0, 2:1), na koncu pa izgubili z 2:4. Štajerec si je v 46. minuti tekme pri izenačenju (2:2) prislužil kazen igre in predčasno končal obračun. Manj kot minuto po kazni so gostitelji, ki so skandinavsko moštvo v strelih na gol nadigrali z 39:21, povedli, končni rezultat pa postavili z golom v nebranjeno mrežo.

Na delu je bil tudi češki prvoligaš Mlada Boleslav (vratar Krošelj sodeluje na reprezentančni akciji v Oslu), ki je do prve točke v sezoni prišel po porazu v podaljšku proti finskemu HIFK.

Danes bo v akciji še Fischtown Pinguins, ki je ob petkovem debiju presenetil finskega podprvaka iz Turkuja. Nemce, tudi danes ne bodo mogli računati na slovenski trio Jan Urbas-Žiga Jeglič-Miha Verlič, čaka novo zahtevno gostovanje, tokrat pri švedskem prvaku Växjö Lakers.