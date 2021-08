Muršak in soigralci začeli z zmago pri Krošljevih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S šestimi tekmami se je začela nova sezona hokejske lige prvakov, v kateri naslov brani švedski klub Frölunda, za katerega igra slovenski napadalec Jan Muršak. Štajerec je s soigralci gostoval pri češkem kolektivu Mlada Boleslav in vknjižil zmago s 4:1.

Zmagovalec zadnjih dveh izvedb lige prvakov Frölunda je za uvod gostoval pri češkem prvoligašu Mlada Boleslav, za katerega brani slovenski vratar Gašper Krošelj, a ga tokrat ni bilo v postavi, saj pomaga reprezentanci na olimpijskih kvalifikacijah v Oslu.

Švedi so na Češkem povedli v 9. minuti, tik pred iztekom prve tretjine pa ušli na +3, k rezultatu 3:0 je asistenco prispeval Jan Muršak, ki je igral slabih 16 minut in pol. Skandinavci na so na koncu slavili s 4:1. Druga tekma jih čaka v soboto, ko bodo gostovali v Zürichu.

Jan Muršak je k zmagi prispeval asistenco za 3:0. Foto: Sportida

Nemci bodo debitirali brez slovenske pomoči

V petek bo na delu še eno moštvo s slovenskim pridihom Fischtown Pinguins, a ob debiju nemškega kluba v tem tekmovanju slovenski trio Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič zaradi reprezentančnih obveznosti ne bo mogel pomagati. Nemci bodo gostovali pri finskem podprvaku Turkuju. V skupini sta še švedski prvaki Växjö Lakers in češki polfinalist Sparta Praga.

Skupini G in H bosta zaradi olimpijskih kvalifikacij tekmovanje začeli teden pozneje. Celovec Roka Tičarja bo 3. septembra gostil Rouen Matije Pintariča, to bo tekma 3. kroga, uvodni krog bosta Slovenca odkljukala slab teden pozneje.