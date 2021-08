Začenja se hokejska liga prvakov, zadnji zmagovalec jo odpira na Češkem

Po enoletnem postu zaradi koronavirusa se v četrtek vrača hokejska liga prvakov, v kateri bo v rednem delu sodelovalo 32 klubov iz 13 različnih lig. Moštva bodo v rednem delu igrala v osmih skupinah po štiri, vsak bo z vsakim igral doma in v gosteh.

Naslov prvaka bo branil švedski predstavnik Frölunda Indians, za katerega igra tudi slovenski napadalec Jan Muršak. Ta bo sezono začel v četrtek pri Mladi Boleslav Gašperja Krošlja, ki pa ga ne bo v postavi češkega prvoligaša, saj se mudi v Oslu na olimpijskih kvalifikacijah. V skupini sta še tretja ekipa finske elitne lige IFK Helsinki in polfinalist švicarske prve lige ZSC Lions Zürich.

V petek bo na delu še eno moštvo s slovenskim pridihom Fischtown Pinguins, a ob debiju nemškega kluba v tem tekmovanju slovenski trio Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič zaradi reprezentančnih obveznosti ne bo mogel pomagati. Nemci bodo gostovali pri finskem podprvaku Turkuju. V skupini sta še švedski prvaki Växjö Lakers in češki polfinalist Sparta Praga.

Skupini G in H bosta zaradi olimpijskih kvalifikacij tekmovanje začeli teden pozneje. Celovec Roka Tičarja bo na uvodni tekmi 3. septembra gostil Rouen Matije Pintariča.

Uvodne tekme klubov s slovenskim pridihom: Četrtek, 26. avgust

Mlada Boleslav (Gašper Krošelj) - Frölunda HC (Jan Muršak) Petek, 27. avgust

Turku - Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič) Petek, 3. september

EC KAC (Rok Tičar) - Rouen (Matija Pintarič)

Skupinski del:

Termini tekem klubov, ki niso vezani na olimpijske kvalifikacije: med 26. in 29. avgustom, med 2. in 5. septembrom, 5./6. oktober, 12./13. oktober.

Termini tekem klubov, vezanih na olimpijske kvalifikacije: med 2. in 5. septembrom, med 9. in 12. septembrom, 5./6. oktober, 12./13. oktober.