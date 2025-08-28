Četrtek, 28. 8. 2025, 11.11
Hokejska liga prvakov, 28. in 29. avgust
Začenja se nova sezona: Török pred debijem, slovenski trio pri zadnjem zmagovalcu
Začenja se 11. sezona hokejske lige prvakov. Tudi tokrat bo sodelovalo kar nekaj Slovencev. Že danes bodo na delu trije klubi s slovenskim pridihom. Lovoriko branijo švicarski prvaki iz Züricha, ki bodo v petek gostili nemški Fischtown Pinguins, za katerega igrajo Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič.
Tudi v sezoni 2025/2026 bo v ligi prvakov v veljavi enak format kot prejšnje tekmovalno obdobje. V rednem delu bo sodelovalo 24 ekip, ki se bodo pomerile s šestimi različnimi nasprotniki. Trikrat bodo igrale doma in trikrat v gosteh. Ekipe bodo razvrščene v skupni lestvici rednega dela sezone, po katerem se bo 16 najboljših ekip uvrstilo v prvi krog končnice oziroma osmino finala.
Lovoriko brani aktualni švicarski prvaki ZSC Lions iz Züricha, tudi tokrat pa bomo spremljali kar nekaj slovenskih hokejistov.
Matic Török bo z Ilvesom gostoval v Nemčiji. Že danes bo finski prvoligaš Ilves, h kateremu se je preselil napadalec Matic Török, gostoval v Nemčiji, pri tamkajšnjem polfinalistu zadnje sezone DEL Ingolstadtu. Töröka čaka debi v tem tekmovanju.
Francoski prvak Grenoble, med vratnicama katerega stoji Matija Pintarič, v njegovem trenerskem štabu pa je slovenski selektor Edo Terglav, sezono lige prvakov odpira doma proti švicarskemu Bernu.
Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca bo gostil praško Sparto.
Podprvak lige ICE Celovec s slovenskima napadalcema Janom Muršakom in Luko Gombocem, v trenerskem štabu je Andrej Hočevar, bo uvodno tekmo prav tako igral na domačem ledu. Na Koroškem bo zvečer gostoval češki klub Sparta Praga.
V petek bo sezono doma odprl tudi zmagovalec zadnje izvedbe ZSC Lions, pričakal bo Fischtown Pinguins slovenskega tria Urbas-Verlič-Jeglič.
Češki prvak Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja bo v petek gostil švedskega podprvaka Brynäs.
Četrtek, 28. avgust
Petek, 29. avgust
