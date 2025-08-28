Začenja se nova sezona: Török pred debijem, slovenski trio pri zadnjem zmagovalcu

Začenja se 11. sezona hokejske lige prvakov. Tudi tokrat bo sodelovalo kar nekaj Slovencev. Že danes bodo na delu trije klubi s slovenskim pridihom. Lovoriko branijo švicarski prvaki iz Züricha, ki bodo v petek gostili nemški Fischtown Pinguins, za katerega igrajo Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič.

Tudi v sezoni 2025/2026 bo v ligi prvakov v veljavi enak format kot prejšnje tekmovalno obdobje. V rednem delu bo sodelovalo 24 ekip, ki se bodo pomerile s šestimi različnimi nasprotniki. Trikrat bodo igrale doma in trikrat v gosteh. Ekipe bodo razvrščene v skupni lestvici rednega dela sezone, po katerem se bo 16 najboljših ekip uvrstilo v prvi krog končnice oziroma osmino finala.

Lovoriko brani aktualni švicarski prvaki ZSC Lions iz Züricha, tudi tokrat pa bomo spremljali kar nekaj slovenskih hokejistov.

Matic Török bo z Ilvesom gostoval v Nemčiji. Foto: Jure Banfi Že danes bo finski prvoligaš Ilves, h kateremu se je preselil napadalec Matic Török, gostoval v Nemčiji, pri tamkajšnjem polfinalistu zadnje sezone DEL Ingolstadtu. Töröka čaka debi v tem tekmovanju.

Francoski prvak Grenoble, med vratnicama katerega stoji Matija Pintarič, v njegovem trenerskem štabu pa je slovenski selektor Edo Terglav, sezono lige prvakov odpira doma proti švicarskemu Bernu.

Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca bo gostil praško Sparto. Foto: Aleš Fevžer

Podprvak lige ICE Celovec s slovenskima napadalcema Janom Muršakom in Luko Gombocem, v trenerskem štabu je Andrej Hočevar, bo uvodno tekmo prav tako igral na domačem ledu. Na Koroškem bo zvečer gostoval češki klub Sparta Praga.

V petek bo sezono doma odprl tudi zmagovalec zadnje izvedbe ZSC Lions, pričakal bo Fischtown Pinguins slovenskega tria Urbas-Verlič-Jeglič.

Češki prvak Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja bo v petek gostil švedskega podprvaka Brynäs.

Hokejska liga prvakov, prve tekme:

Četrtek, 28. avgust

Petek, 29. avgust

Lestvica

