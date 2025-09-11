V petek se začenja nova sezona lige IceHL (nekoč EBEL), v kateri bo znova sodeloval en slovenski predstavnik HK Olimpija, ki se bo predstavil s prevetreno zasedbo. Ljubljančani začenjajo doma, za začetek gostijo Dunaj. Sodelovalo bo 13 ekip, poslovil se je Asiago, pridružil pa madžarski FTC-Telekom Budapest. Naslov brani serijski prvak Salzburg, ki bo poskušal lovoriko dvigniti še petič zapored.

Konec je čakanja na začetek regionalne hokejske lige IceHL, ki je bila ustanovljena v sezoni 2000/01, ko je v njej nastopalo deset klubov.

Madžarski novinec, naslov brani serijski prvak

Peterica teh EC-KAC, EC VSV, Moser Medical Graz99ers, Steinbach Black Wings Linz in HC TIWAG Innsbruck sodeluje še danes. Od začetkov pa do zdaj je v vsaj eni sezoni tekmovalo 24 ekip, letos pa se pridružuje 25., in sicer je novinec madžarski FTC-Telekom Budapest.

Naslov prvakov branijo Salzburžani, ki lovijo peto zaporedno lovoriko. V zadnjem finalu so s 4:0 pometli s Celovcem. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Število klubov, 13, ostaja nespremenjeno, saj se je po lanski sezoni umaknil italijanski Asiago, prav tako ostaja enak format tekmovanja. Vsako moštvo v rednem delu sezone odigra 48 tekem, z vsakim nasprotnikom štiri, po dve od teh doma in dve v gosteh.

Klubi v IceHL: Avstrija (8): Steinbach Black Wings Linz, EC Red Bull Salzburg, EC-KAC, Graz 99ers, HC TIWAG Innsbruck – Die Haie, Pioneers Vorarlberg, Vienna Capitals, EC iDM Wärmepumpen VSV

Italija (2): HC Falkensteiner Pustertal Wölfe, HCB Südtirol Alperia

Madžarska (2): Fehervar AV19, FTC-Telekom Budapest

Slovenija (1): HK Olimpija Ljubljana

Prvih šest ekip se bo po rednem delu, ki bo potekal do 1. marca, neposredno uvrstilo v končnico. Moštva na mestih med sedem in deset čakajo dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnice (4.–8. marec). Za tiste, ki bodo med 11. in 13. mestom, pa se bo sezona po rednem delu končala.

Tako v četrtfinalu kot polfinalu in finalu bodo igrali na štiri zmage. Prvak bo znan najpozneje 29. aprila prihodnje leto.

Prevetrena Olimpija z agresivnejšim pristopom

Olimpija je pred novo sezono dodobra prevetrila ekipo. Po dveh sezonah brez končnice, v dodatnih bojih jo je vselej izločil Pustertal, je vodstvo ljubljanskega kluba na mesto glavnega trenerja pripeljalo Bena Cooperja. Oseminštiridesetletnik, ki je deloval tudi v ligi NHL, je bil zadnja štiri leta član zmagovitega Salzburga. Pri rdečih bikih je deloval kot pomočnik trenerja. Novi glavni trener Olimpije je Ben Cooper, ki je zadnja štiri leta kot pomočnik trenerja deloval v Salzburgu in z njim osvojil štiri naslove prvaka. Oseminštiridesetletnik stavi na agresiven in napadalen hokej. Foto: Aleš Fevžer

Cooper je vpeljal nov sistem igre, predvsem agresivnejši in napadalnejši, "želimo biti takšna ekipa, proti kateri drugim ne bo lahko igrati". Kot pravi, ima rad izzive, zaveda se, da bo njegov pristop zahteval čas, da ga vsi ponotranjijo. "Radi bi igrali hitro, agresivno, fizično, bili vseskozi v gibanju. Slog igre je zelo agresiven in zato zahteva veliko malenkosti. Radi bi prisilili tekmece v napake z našim pritiskom, dobili plošček in hitro napadali. Zahtevno bo, potrebne bodo hitre odločitve," je na novinarski konferenci dejal novi glavni trener.

Popolnoma spremenjena zasedba tujcev

Ta bo s svojo ekipo sezono odprl z domačim dvojčkom. V petek ob 19.15 bodo gostili Dunaj, v nedeljo ob 18. uri še Beljak. Zach Boychuk je glavna tuja okrepitev ljubljanskega tabora. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je praktično v celoti zamenjala falango tujcev, od katerih je med novinci prvo ime Zach Boychuk, ki tako kot trener prihaja iz zmagovitega okolja. V zadnjih petih sezonah je z Berlinom štirikrat postal nemški prvak. Petintridesetletni Kanadčan bo ob Blažu Gregorcu, Žigi Pancetu in T. J. Brennanu pomočnik kapetana Roberta Saboliča. Od tujcev je ostal le Lukaš Horak, ki pa je pred meseci postal Slovenec in na zadnjem svetovnem prvenstvu že nosil slovenski dres.

"Končno je konec pripravljalnega obdobja. Navdušeni smo nad začetkom sezone. Lahko pričakujete veliko borbo z naše strani. Imamo nov sistem igre, iz dneva v dan se privajamo nanj, se učimo, da bomo ob koncu nekje na vrhu, na najvišji ravni. Za zdaj menim, da že kar dobro stojimo, imamo pa še prostor za rast. Liga je zelo izenačena, tudi druge ekipe so se okrepile in čaka nas težko delo. A verjamem vase in v soigralce," pa se novega tekmovalnega obdobja veseli 36-letni Sabolič.

Cilj Olimpije je neposredna uvrstitev v končnico, kar pomeni, da morajo redni del končati med prvo šesterico. Kapetan bo 36-letni Robert Sabolič. Foto: Aleš Fevžer

Bukovec novi član Olimpije Olimpija je dan pred začetkom sezone naznanila še, da se je dogovorila za sodelovanje s 23-letnim Maksom Bukovcem, ki je bil avgusta na preizkušnji. Zadnji dve sezoni je igral v Alpski ligi za Celje, zdaj pa si bo poskušal zagotoviti igranje na višji tekmovalni ravni. "V Maksu vidimo potencial, da postane kakovosten power forward. V mesecu avgustu nas je prepričal, da je iz pravega testa. Je močan, discipliniran, gibljiv in ima zelo dober strel. Predvsem pa mu je ta vloga pisana na kožo, jo sprejema in v njej uživa. Pred njim je še veliko trdega dela in dokazovanja, boril se bo za svojo vlogo v ekipi," je dejal direktor kluba Anže Ulčar.

Kopica legionarjev

Tudi v novi sezoni bomo na delu spremljali kar nekaj legionarjev. Dres Linza bodo nosili Ken Ograjenšek, Luka Maver in Aljaž Predan, ki ima avstrijsko državljanstvo.

Luka Gomboc, ki je zaradi poškodbe izpustil lansko sezono, bo nosil dres Celovca. Foto: Guliverimage

Barve podprvakov iz Celovca bosta zastopala Luka Gomboc in Jan Muršak, za katerega je, kot pravi, to zadnja sezona v karieri. Na Madžarskem že lep čas za Fehervar AV19 igra Anže Kuralt, Rok Tičar pa bo igral za Pustertal.