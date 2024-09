Zupančičevi na Koroškem, kjer bo Muršak še naprej gledalec

Na sporedu so četrte tekme prvega dela hokejske lige prvakov. Ob 15. uri se bosta na Koroškem pomerila kluba s slovenskim pridihom. Celovec, katerega člana sta Jan Muršak in Luka Gomboc, gosti poljski Unia Oswiecim, ki ga kot trener vodi Nik Zupančič. V soboto je nemški prvak iz Bremerhavna s 4:2 premagal Rouen, Žiga Jeglič je k zmagi prispeval štiri podaje, Jan Urbas pa dva gola. Fehervar Anžeta Kuralta je izgubil še četrtič.

Danes se bosta predstavila še preostala kluba s slovenskim pridihom, ki se bosta udarila med seboj. Celovec (Jan Muršak zaradi poškodbe zgornjega telesa tako kot na prvih treh tekmah ne bo igral, Luka Gomboc) bo na domačem ledu pričakal poljski klub Unia Oswiecim, ki ga trenira Nik Zupančič. Moštvo slovenskega trenerja se je v petek dobro borilo proti prvaku tekmovanja, v katerem nastopajo Korošci, Salzburgu, izgubilo je v podaljšku.

Celovec je po treh tekmah pri eni zmagi in treh točkah, Unia Oswiecim pa pri treh porazih in dveh točkah.

Kapetan nemškega podprvaka Jan Urbas je v 45. minuti izenačil (2:2), v zadnji pa zadel v prazen gol in postavil končnih 4:2. Foto: Guliverimage

Jeglič s štirimi podajami, Urbas z dvema goloma

Nemški podprvak Fischtown Pinguins, ki si napad brez slovenske trojke Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič težko predstavlja, je na sobotni četrti tekmi prišel do tretje zmage. Francoskega prvaka Rouen (še brez točke) je strl v zadnji tretjini tekme in z novo zmago na stežaj odprl vrata napredovanja v osmino.

Žiga Jeglič je podal pri vseh štirih golih. Foto: Guliverimage Znova so imeli glavno besedo Slovenci, Jeglič je v 27. sekundi podal za vodstvo, na koncu pa z asistenco sodeloval pri vseh štirih golih. Kapetan Urbas se je v 45. minuti podpisal pod izenačujoči zadetek (2:2), nato podal za 3:2, v zadnjih sekundah tekme pa zatresel še nebranjeno mrežo in postavil končnih 4:2. Verlič je imel z 21 minutami in pol drugo najvišjo minutažo, sprožil je dva strela na vrata tekmeca, blokiral dva strela in dobil vse širi sodniške mete. Jeglič je uspešen ob sodniških metih, dobil jih je 15 oziroma 79 odstotkov.

V precej slabšem položaju pa je madžarski Fehervar AV19, za katerega igra slovenski napadalec Anže Kuralt. Ta tudi po četrti tekmi ostaja brez točke. V soboto so gostili hokejiste Lozane in jim priznali premoč z 1:3 ter ostali brez teoretičnih možnosti za najboljšo šestnajsterico. Švicarska ekipa je z desetimi točkami v zgornjem delu lestvice.

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. Zmagovalec bo znan februarja prihodnje leto. Naslov brani švicarski Geneve Servette.

Hokejska liga prvakov, četrte tekme:

Sobota, 14. september

Nedelja, 15. september

Lestvica

