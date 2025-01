Kitajska postaja država, kjer prodaja avtomobilov strmo raste (sploh tistih s priključnim kablom) in kjer so evropske znamke do zdaj kovale največje dobičke. Zdaj se je na Kitajskem položaj obrnil v evropsko škodo; trg obvladuje BYD med znamkami in tesla model Y med avtomobili, v Evropi (in tudi Sloveniji) pa medtem pravega kitajskega avtomobilskega cunamija še ni.

Kitajci se vse bolj ozirajo proti Evropi in sklepajo strateška partnerstva. Foto: Chery Auto Na Kitajskem so lani prodali 31,4 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 4,5 odstotka več kot predlani. Obseg novih energijskih vozil (NEV), to so električni avtomobili in priključni hibridi, je bil 12,8 milijona avtomobilov - to je 35 odstotkov več kot predlani. Med vsemi NEV je bilo 60 odstotkov električnih, kar je deset odstotnih točk manj kot predlani. Ostalo so bili priključni hibridi (vozil na vodikove gorivne celice praktično ni), ki so lani doživeli opazen porast.

Letos naj bi se prodaja novih avtomobilov na Kitajskem povečala za dodatnih pet odstotkov na okrog 32,9 milijona vozil - od tega bo 26 milijonov osebnih avtomobilvov, med njimi okrog 16 milijonov iz segmenta NEV. Ti bodo torej presegli polovico vse prodaje, kar se je sicer v zadnjih mesecih že zgodilo.

Najuspešnejši avtomobil na Kitajskem spet tesla model Y

Hitra prenova kitajskega avtomobilskega voznega parka je posledica tudi spodbud kitajske vlade. Ta pri vsakem nakupu vozila NEV prispeva 2.800 dolarjev, tudi pri izbiri klasičnega avtomobila z nižjimi izpusti pa lahko posameznik dobi do dva tisoč dolarjev spodbude.

Nekoliko presenetljivo je status najbolje prodajanega avtomobila ubranil tesla model Y. Prodaja Tesle na Kitajskem je v nasprotju z globalnim trgom lani narasla, to pa je v zaključku leta omogočilo tudi naskok modela Y na vrh. Lani so Kitajci kupili 480 tisoč teh avtomobilov, predlani pa 456 tisoč. Letos je bila razlika med prvouvrščenim tesla model Y in BYD qin plus le dobavljenih 284 avtomobilov.

Med posameznimi znamkami je bil lani na Kitajskem pričakovano najuspešnejši BYD s 3,7 milijona dobavljenimi osebnimi avtomobili. Volkswagen je bil prek dveh skupnih podjetij (s FAW in SAIC) drugi z 2,8 milijona avtomobili, tretji pa Geely z 1,7 milijona avtomobili. Toyota je na četrtem mestu (skupaj z FAW oziroma GAC) dobavila skoraj 1,5 milijona avtomobilov.

Tesla model Y je bila lani najbolje prodajani avtomobil na Kitajskem. Foto: Reuters

Izvoz iz Kitajske bo večji, toda rast bo manjša kot lani

Izvoz kitajskih avtomobilov se bo letos po predvidevanjih analitikov povečal za 5,8 odstotka na 6,2 milijona avtomobilov. To bo precej manjša rast kot lani, ko je znašala kar 19 odstotkov. To je delno posledica tudi sprejetih višjih carin v Evropi. Kitajski proizvajalci so lani v prvem delu leta pospešili izvoz in si zagotovili zalogo vozil, ki bo še izvzeta iz obračuna z višjimi carinami.

Že lani je pri izvozu padlo število električnih avtomobilov in sicer za 10,4 odstotka, kar za 190 odstotkov se je povečal izvoz priključnih hibridov. Leta 2023 je rast izvoza električnih avtomobilov znašala še 80 odstotkov.

Dongfeng box. Foto: Gregor Pavšič

Kitajske znamke v Evropi poskušajo tudi s cenejšimi klasično gnanimi bencinski motorji, prav tako s klasičnimi hibridi - vsa ta vozila niso del višjih carin, ki jih je EU uvedla le za električne avtomobile kitajskega porekla.

Kitajska vlada je lani svojim proizvajalcem “naročila”, naj ustavijo višje investicije v državah, ki podpirajo te višje carine. Prvo kitajsko tovarno avtomobilov bodo sicer končali konec letošnjega leta pri madžarskem Szegedu, kjer bo svoje avtomobile izdeloval BYD.

Forthing T5 evo. Foto: Gregor Pavšič

Geely je lani prodajne številke dosegal z atlas pro, letos pa bodo v ponudbo dodali še nov model starray. Foto: Gregor Pavšič

MG velja za najuspešnejšo kitajsko znamko tako v Evropi kot tudi v Sloveniji, prek družbe SAIC pa so dobili tudi najvišji porast uvoznih carin za električna vozila. Foto: Gregor Pavšič

V Evropi se posebej omemben preboj kitajskih avtomobilskih znamk še ni zgodil. Kot smo ugotovili tudi v Sloveniji, so posamezne znamke (Geely, Forthing) uspele s posameznimi modeli in dobrimi ponudbami doseči nekajmesečne zavidljive prodajne rezultate.

Na evropskem trgu je največji preboj za zdaj naredil SAIC z znamko MG, ki je do konca novembra dobavil 217 tisoč avtomobilov (šest odstotkov več kot leta 2023). S tem se po prodajnem uspehu uvrščajo v družbo Tesle in Suzukija. Ostale kitajske znamke (med njimi tudi BYD, v prvi polovici leta v Evropi 21 tisoč vozil) za zdaj rezultatom MG še niso blizu.

Coolray je bil lani najuspešnejši model Geelyjeve znamke v Sloveniji. Foto: Geely Adria

Slovenci smo lani prvič kupili in registirali več kot tisoč kitajskih avtomobilov. Najuspešnejši posamezni model je bil MG ZS (velika večina prodanih z bencinskim motorjem) - teh so registrirali 410.

Drugi najuspešnejši je bil geely coolray 244, ki je bil na trgu od aprila naprej, tretji pa forthing T5 evo (155). Ta je začel prodajne številke nabirati šele po koncu poletja. Več kot sto registracij so dobili še MG HS (147), električni MG 4 (138) in geely atlas pro (127).

Tri kitajske znamke v prvi trideseterici

V Sloveniji je bil MG po številu registracij prav tako najuspešnejši in sicer na skupno 21. mestu med znamkami. V prvi trideseterici znamk sta na bruto trgu le še Geely (23. mesto) in Forthing (29. mesto).

V letošnjem letu drastičnih preskokov ne bo, čeprav vsaj MG napoveduje cenejše bencinsko gnane različice že znanih modelov (MG 3, ZS), videli pa smo tudi že avtomobile še ene nove kitajske znamke, ki prav tako letos z bencinsko in hibridno znanimi SUV-ji (križanci) vstopa med Slovence.

Zanimivo pa bo spremljati, kakšen bo dolgoročni prodajni uspeh dongfeng boxa - prvega v seriji napovedanih električnih avtomobilov z redno ceno okrog 25 tisoč evrov - in ali se bo BYD kot največji kitajski proizvajalec letos vendarle dogovoril za zastopstvo z enim izmed največjih slovenskih avtomobilskih trgovcev. BYD se ravno mudi ne, saj bodo njihovi avtomobili konkurenčni predvsem po odprtju prve madžarske tovarne konec letošnjega leta.