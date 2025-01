Kitajci pozabili na Porsche: prodaja je padla za skoraj tretjino #foto

Pri Porscheju so razkrili svoje prodajne rezultate za lansko leto in v njih najbolj izstopa naslednji podatek: prodaja na Kitajskem, največjem avtomobilskem trgu in enem ključnih trgov za vse nemške premijske znamke, je lani padla za 28 odstotkov.

Kitajci pozabili na panamero

Porsche je lani globalno kupcem dostavil 310 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo tri odstotke manj kot predlani. Upravo v Stuttgartu veselijo podatki iz Evrope in tudi domače Nemčije, kjer prodaja raste, in sicer za osem oziroma celo enajst odstotkov. Za en odstotek so povečali tudi prodajo v Severni Ameriki.

Skrbi pa stanje na Kitajskem. Lani so prodali 56 tisoč avtomobilov, predlani pa še 79 tisoč. Lanski padec prodaje je bil 28-odstoten. Vzroke lahko najdemo v zaostreni konkurenci na trgu, precej cenejšim tekmecem in tudi že več kot 50-odstotnem deležu priključnih vozil na trgu. Med posameznimi modeli je tako na Kitajskem še posebej upadla prodaja panamere, ki je na voljo le s klasičnimi motorji.

Foto: Gregor Pavšič

Porsche ima pri elektriki za zdaj težave. Prodaja dokaj dragega taycana se je prepolovila, novi električni macan pa šele pridobiva svoj zagon. Do zdaj so jih prodali 18 tisoč, v določenih regijah pa prodajajo tudi še starega macana s klasičnim motorjem. Teh so lani v celem letu prodali 64 tisoč. Kakšno bo razmerje med novim električnim in starim bencinskim macanom, bo dokončno pokazalo letošnje leto.

Med posameznimi modeli je za Porsche še vedno najpomembnejši cayenne – lani so jih kupcem predali 102 tisoč, kar je bilo celo 18 odstotkov več kot predlani. Porast je posledica osvežitve cayenna.