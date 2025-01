Prvi test enega najbolje prodajanih Porschejevih avtomobilov, ki je v novi generaciji le še električni. Je dovolj dober, da pri tem ostane, kaj čaka njegove kupce in ali so bili v Stuttgartu dovolj drzni, da bi novi macan izdatneje zamikal tudi mlajše Kitajce in postal nekoliko manj "porschejevski"?

Foto: Gregor Pavšič Porsche je v svet elektrike vstopil že z uživaškim taycanom, toda šele macan kot manjši športni terenec in eden najbolje prodajanih Porschejevih avtomobilov bo pokazal potencial elektrifikacije avtomobilov iz Stuttgarta. Macan je v Evropi z novo generacijo izključno električni, nastal je na 800-voltni platformi in tehnološko je v marsičem odličen. Pelje se prepričljivo, dinamično in udobno, polni se vrhunsko. Tare pa ga nekoliko previsoka poraba, zaradi katere tudi potrebuje zelo veliko baterijo in ta s svojo maso tudi nekoliko zmanjša krotkost macana. Zimski doseg na avtocesti je pod 400 kilometri, kar smo preizkušali med Ljubljano in Dunajem.

Polemično je vprašanje, ali je macan kljub namenski električni platformi in številnim prednostim dovolj drugačen, drzen in poseben, da bo pritegnil tudi nove kupce. Predvsem tiste iz Kitajske. Želeli bi si več drugačnosti in odločnejši korak stran od konvencionalnosti klasičnega porscheja, pa tudi kakšno tehnično rešitev, ki jo imajo cenejši električni tekmeci.

Palec gor: položaj za volanom, vozne lastnosti in udobna vožnja, izjemno hitro polnjenje, velik sprednji prtljažnik

Palec dol: visoka poraba, prevelika baterija, ni ročnega domačega predgretja baterije

Del opreme testnega macana 4 je bilo tudi prilagodljivo zračno vzmetenje, ki stane nekaj več kot 2.700 evrov. Oddaljenost od tal je lahko do 22,5 centimetra. Foto: Gregor Pavšič

Odprtini za polnjenje (AC) sta na obej straneh avtomobila, za hitro polnjenje DC pa na eni strani. Foto: Gregor Pavšič

Porsche je v svoji novejši zgodovini že večkrat naredil pogumne korake. Najprej s športnim terencem cayennom, ki je začetna zgražanja hitro pretvoril v odlične prodajne in poslovne rezultate, nato tudi s prvim električnim taycanom. Ta je bil prvi električni poizkus v segmentu visokozmogljivih in tudi temu primerno dragih športnih avtomobilov. Prodajne številke so relativno majhne, zato taycan na nemške uspehe ne vpliva odločilno.

Drugače pa bo z macanom: zavoljo nove evropske zakonodaje (področje kibernetske varnosti) se je stara klasično gnana generacija iz Evrope poslovila, novi macan pa je namensko izdelani električni avtomobil. Ta bo kar hitro postavljen pred pomemben test, kako bo drugi najbolje prodajani model znamke Porsche sprejel trg.

Moč polnjenja med testom vse do 269 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Kot smo že poročali, smo s porsche macanom 4 opravili tisoč kilometrov dolgo vožnjo med Koprom in Dunajem. Potekala je v temperaturah okrog ledišča, zato razmere za potovanje niso bile najboljše. Povprečna poraba je bila pri tej skoraj izključno avtocestni vožnji 27 kilovatnih ur (kWh) na sto prevoženih kilometrov, vrhunsko pa je bilo polnjenje – povprečna dolžina polnjenja med tisoč kilometrov dolgo vožnjo je bila namreč le 15 minut. Od 20 do 80 odstotkov se je baterija napolnila v manj kot 20 minutah.

Spodaj podatki, kako se giblje krivulja moči polnjenja. Rezultati so vrhunski in ustrezajo 800-voltni platformi. Te številke presega le porsche taycan, blizu pa jim bi bila lahko še električna hyundai in kia z 800-voltne platforme. Kot je razvidno iz podatkov, precej pade moč polnjenja že pri 70-, ne 80-odstotni napolnjenosti. Največja moč polnjenja je bila 269 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Do “stotice” macan 4 pospeši v 5,4 sekunde, najvišja hitrost je 220 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Masa praznega vozila je 2,3 tone. To ni malo za električni avtomobil takih dimenzij. Primerljivo opremljena in dolga tesla model Y je skoraj 300 kilogramov lažja. Foto: Gregor Pavšič

Pazite na platišča! Na avtomobilu so bila 22-palčna z oznako RS spyder design, ki vsa štiri skupaj stanejo več kot 4.500 evrov. Foto: Gregor Pavšič

Že na tej vožnji nas je pestila dokaj visoka poraba, ki je bila praktično edina omembe vredna negativna plat celotnega potovanja. Poraba vpliva na marsikaj in je pri električnem avtomobilu najpomembnejši podatek. Vpliva na doseg, na pogostost polnjenja in tudi na strošek vožnje.

Pri tem ne sprejmem izgovora, da je Porsche znamka športnih avtomobilov in da mora voznik zato pričakovati tudi višjo porabo. Macan ima v različici 4 pogon s sistemsko močjo 285 kilovatov (387 "konjev"). To je resda zavidljivo, toda že tesla model Y v različici long range ima višjo sistemsko moč 378 kilovatov (514 "konjev"). Razlika je, da bi taka tesla, ki je pri učinkovitosti celotnega električnega paketa kajpak še naprej prvo merilo, po naših izkušnjah ob temperaturah okrog ledišča na avtocesti porabila približno pet kWh elektrike na sto kilometrov manj.

Skoraj 300 kilogramov težji od tesle model Y

Če bi jim pri Porscheju uspelo nekoliko znižati porabo, bi lahko tudi zmanjšali baterijo. Ta je s kapaciteto 100 kWh (neto 95 kWh) med največjimi na trgu in objektivno prevelika za 4,7 metra dolg avtomobil. Pri enaki dolžini ima model Y kapaciteto baterije 78 kWh (neto 75 kWh), kar je petino manj kot macan.

Pri enaki dolžini 4,7 metra je masa modela Y dobri dve toni, macana pa že 2,33 tone. Med obema je torej pomembnih 276 kilogramov razlike.

S ključem odpremo sprednji prtljažnik, prav tako pa na nekaterih polnilnicah (na primer Ionity) z vgrajenim čipom aktiviramo tudi polnjenje. Foto: Gregor Pavšič

Udobno sedenje tudi na zadnjih sedežih. Foto: Gregor Pavšič

Dodatni zaslon pred sovoznikom je doplačljiv. Foto: Gregor Pavšič

Če bi bila energijska učinkovitost boljša, bi bila lahko baterija ustrezno manjša in s tem bi tudi znižali macanovo maso ter mu posledično izboljšali tudi vozne lastnosti. Danes se bo povprečni voznik električnega macana, tak, ki je vajen bencinsko gnanih porschejev, najprej obregnil prav ob povečano maso.

Z nekaj manjšo porabo in manjšo baterijo bi bil macan zares odličen električni avtomobil in prav gotovo zrel, da popelje Porsche odločno proti novim avtomobilskim časom.

Foto: Gregor Pavšič

Tega sicer ne gre razumeti narobe – macan je tudi zdaj zelo spodoben avtomobil, ki bo povprečnemu lastniku prav gotovo omogočal zelo kakovostno in všečno vsakodnevno vožnjo. Ob vseh pomislekih glede porabe se, kot že rečeno, odkupi z vrhunskim polnjenjem, kjer ga trenutno prekaša le taycan.

Macan je namreč udoben, dovolj prostoren, pa tudi kakovostno izdelan. Morda je tu in tam za znamko Porsche preveč trdih materialov, pa tudi šobe za čiščenje vetrobranskega stekla so bile vsaj pri testnem avtomobilu precej neugledne – toda kot celota je macan avtomobil, ki ostaja eden najbolj uporabnih vsakodnevnih porschejev.

Hvalimo kar 84 litrov prostornine v prtljažniku spredaj. Foto: Gregor Pavšič

Prostornina prtljažnika znaša od 540 do 1.348 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Macan ima kljub električnemu pogonu kar nekaj tradicionalnih Porschejevih elementov. Foto: Gregor Pavšič

Pri tehničnih rešitvah hvalimo najprej zelo velik sprednji prtljažni prostor in preprosto odpiranje pokrova prek ključa avtomobila. Polnilni kabel torej ne bo nikoli motil osrednjega prtljažnika.

Dobra je tudi informacijska podpora električnega pogona. Pri tem gre izpostaviti podatek o trenutni temperaturi baterije, s katerim je mogoče predvidevati, kakšna bo moč polnjenja in kako bo temperatura vplivala na porabo. Iz Volkswagna (model ID.7) bi si lahko izposodili še podatek o trenutni razpoložljivi moči polnjenja.

Predgretja baterije žal ni mogoče zagnati ročno. Rešitev je sicer zagon postopka, ko v navigaciji izberemo ultra zmogljivo polnilnico. Še pred prihodom do polnilnice se baterija ustrezno segreje oziroma ohladi. Pogrešali pa smo možnost, da bi lahko baterijo zjutraj predgreli že doma. Na primer takrat, ko je avtomobil priklopljen na domači kabel in je prejeta oziroma izgubljena energija za segrevanje najcenejša.

Izbira voznega programa na volanskem obroču. Foto: Gregor Pavšič

Toda: ali novi električni macan dovolj navduši? Je dovolj dober, poseben, zanimiv in vpadljiv, da ne bi bil z električnim pogonom le sprejemljiv, temveč da bi zavoljo tega lahko nagovarjal nove kupce? Se bodo ti z električnim macanom torej le "sprijaznili" ali pa se bo v vrsto zanj postavil tudi kdo, ki o znamki Porsche do zdaj ni razmišljal?

Tu je odgovor težak. Nisem prepričan. Osebno se mi zdi električni macan vse preveč predvidljivo "porschejevski". Premalo je drugačen in z električno platformo ne ponudi ničesar zares novega. Zdi se mi, da bi tradicionalisti v njem vihali nos, češ kje sta klasičen motor in izpušna cev, navdušenci nad novimi tehnologijami pa bodo več inovacij našli v novejših znamkah iz ZDA in Kitajske.

Revolucija Tesle, odziv Kitajske in šok za Evropo

V tehnično naprednem električnem avtomobilu bi sam pričakoval, da za zagon elektromotorjev ne bo treba ničesar več pritisniti. Macan raje ostaja zvest Porschejevi tradiciji stikala za zagon na levi strani volana.

Osrednji zaslon ni pretirano velik, kar ni nujno slabo, vsaj v testnem macanu pa niso delovale pretočne videovsebine (YouTube).

Pred sovoznikom je še dodatni zaslon, ki ga voznik ne vidi, sopotnik pa se lahko med vožnjo na njem kratkočasi z igricami. To je že eden izmed korakov, da dobi električni porsche širši doseg.

Porschejeva neizpodbitno dragocena tradicija je namreč v Evropi pomembna, za mlade Kitajce pa že ne pomeni več toliko.

Razmišljanje zunaj okvirov je zato danes za konkurenčnost na ključnih trgih vse pomembnejše. Z razmišljanjem zunaj okvirov sta pred desetimi leti Elon Musk in Tesla revolucionirala avtomobilski svet. Kitajci so sledili zgledu in s priključnimi avtomobili presegajo polovico trga, tradicionalna Evropa je še v šoku in zaostanku ter lovi vnovičen priključek. Električni macan je dejansko dober primer tega stanja.

Za konec še cena – izhodiščna pri macanu znaša nekaj nad 80 tisoč evri. Testni macan v različici 4 je imel že kar precej zasoljeno ceno 130 tisoč evrov, in to kljub dejstvu, da smo imeli v rokah srednje zmogljivo različico.