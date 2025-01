Otok Sv. Helena velja za enega najbolj odročnih mest na svetu, kjer so poizkusno namestili prvo električno polnilnico.

Otok Sv. Helena se nahaja na pol poti med Afriko in Brazilijo, zaradi svoje odročnosti pa je svoje mesto našel tudi v svetovni zgodovini. Po porazu pri Waterlooju so tja na primer izgnali francoskega generala Napoleona.

Sv. Helena je od Brazilije oddaljena 2.700 kilometrov, od Afrike pa dobrih tri tisoč kilometrov.

Foto: Subaru

Testiranje javne električne polnilnice s subaru solterro

Na otoku so v zadnjih mesecih postavili eno najbolj odročnih javnih električnih polnilnic na svetu, za testiranje pa nam otok pripeljali tudi tri električne avtomobile. To je bil subaru solterra, ki je sorodni model bolj znane toyote bZ4X, nekateri otočani pa so električno vozilo pripeljali že prej.

Zaradi majhnih razdalj na otoku vulkanskega izvora so bili vtisi dobri in prvi domačini razmišljajo o nakupu podobnega vozila. Uprava otoka ima ambiciozen cilj, da vso otoško floto avtomobilov nadgradi na električne pogone.

Visoki stroški uvoza dizla za generiranje otoške elektrike

Trenutno 25 odstotkov energije na otoku prihaja iz vetra iz sonca. Ostalo elektriko ustvarijo z generatorji iz dizelskega goriva, ki ga na otok uvažajo. Letno za nakup goriva porabijo skoraj šest milijonov evrov, dodatne stroške pa prinese še prevoz goriva.

Do leta 2028 želijo na otoku delež elektrike iz obnovljivih virov povečati na 80 odstotkov.

Na otoku Sv. Helena živi okrog pet tisoč ljudi.