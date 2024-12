Revolucija na slovenskih cestah: premium gorivo za voznike, ki hočejo več

Foto: Shell Adria d.o.o.

2024 je za Shell v Sloveniji prav posebno leto. Ob okrogli obletnici je družba, ki je del ene največjih globalnih energetskih družb na svetu Shell PLC, močno povečala razširjenost na slovenskem trgu z odprtjem več deset bencinskih servisov pod blagovno znamko Shell. Po ocenah Shella imajo trenutno v Sloveniji 12-odstotni tržni delež oziroma 47 bencinskih servisov, kar jih postavlja med vodilne ponudnike goriva v državi.

Formula za zmago: Ferrari in Shell premium V-Power gorivo, za voznike, ki zahtevajo več

Foto: Shell

S prihodom maloprodajnih bencinskih servisov Shell je slovenskim voznikom prvič na voljo premium gorivo Shell V-Power, ki ga po svetu izbere petina Shellovih strank. Shell V-Power je edino gorivo, ki ga uporablja, mu zaupa in ga priporoča proizvajalec Scuderia Ferrari, najstarejša in najuspešnejša ekipa v Formuli 1. Gorivo Shell V-Power race, ki ga Shell dobavlja proizvajalcu Scuderia Ferrari, vsebuje najmanj 99 odstotkov enakih vrst spojin, ki se uporabljajo v gorivih Shell V-Power Racing 100 za cestno vožnjo. Ferrari pa ni edini velikan, ki priporoča Shell V-Power. Tudi nemški avtomobilski gigant BMW za svoja športna vozila serije BMW-M priporoča gorivo Shell V-Power, da je Shell V-Power edino vrhunsko gorivo, pravijo tudi pri Ducatiju.

Čistoča in zaščita, ki ohranjata tako bencinski kot dizelski motor v vrhunski formi

Gorivo Shell V-Power do stoodstotno odstrani usedline in pred prihodnjim nabiranjem ščiti ključne dele motorja, kot so vbrizgalnik goriva in sesalni ventili*. Tako v celoti osveži zmogljivost vašega motorja in izboljšuje varčnost porabe goriva motorja*. Dovršeno bencinsko gorivo Shell V-Power Racing 100 zagotavlja Shellovo najboljšo zmogljivost, štiri odstotke več moči in štiri odstotke hitrejše pospeševanje, pri čemer je vrednost odvisna od trga.* Če pa ste lastniki dizelskega motorja – v tem se usedline in umazanija kopičijo še hitreje kot v bencinskem motorju – vam je na bencinskih servisih Shell na voljo vrhunsko dizelsko gorivo Shell V-Power Diesel. Ta vsebuje 60 odstotkov več čistilnih in zaščitnih molekul ter tako zagotavlja najgloblje čiščenje notranjih usedlin v sistemih za vbrizgavanje goriva.* Gorivo Shell V-Power Diesel od zdaj naprej najdete z izboljševalcem Cetana, zasnovanim za ohranjanje čistosti sistema za recirkulacijo izpušnih plinov EGR.* Če želite, da bo vaš jekleni konjiček deloval karseda brezhibno, preizkusite Shell V-Power gorivo še danes.

Foto: Shell Adria d.o.o.

Točite gorivo na Shell bencinskih servisih in v svoj dom vnesite pridih retro elegance s slikovitimi skodelicami

Foto: Shell Adria d.o.o.

In če se boste na bencinski servis Shell odpravili v kratkem, lahko ob vsakem točenju goriva Shell V-Power ali Shell FuelSave po znižani ceni kupite Shell Heritage skodelice in v svoj dom vnesete pridih retro elegance. Te slikovite skodelice z nostalgičnimi motivi bodo obogatile vaše kuhinjske police in vas s svojo obliko in dizajnom popeljale v čas, ko so zgodbe o gorivu in motorjih pisale prihodnost. Napolnite rezervoar na bencinskih servisih Shell in uživajte v trenutku nostalgije z edinstveno kolekcijo skodelic Shell Heritage!

Trenutek za Shell Café

Foto: Shell

Shell pa ne slovi samo po vrhunskih gorivih. S svojo blagovno znamko Shell Café ponuja širok izbor sveže pripravljenih kavnih napitkov in prehrambnih izdelkov, od sveže pripravljenih sendvičev, hot dogov, peciv in drugih prigrizkov, idealnih za hiter, a kakovosten, odmor na poti. Na večini Shell bencinskih servisov je na voljo tudi avtopralnica, bogata je tudi ponudba Shell olj, maziv ter drugih izdelkov za oskrbo in nego vozil.

Shell ljudem že več kot stoletje omogoča in lajša vsakodnevna potovanja ter skrbi, da so ta čim prijetnejša. O tem se lahko zdaj celovito prepričate tudi v Sloveniji.

Želite preveriti, kje je vaš najbližji bencinski servis Shell? Preverite na zemljevidu!