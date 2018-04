Drevi Poljaki proti gostiteljem, risi v petek proti Kazahstanu

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 4. KROG

V četrtem krogu svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda v Budimpešti slovensko reprezentanco v petek čaka obračun s Kazahstanom. Tekma se bo začela ob 16. uri, ob 19.30 pa bosta v petek obračunali Italija in Velika Britanija. Že danes zvečer se bosta spopadli Poljska in Madžarska.

Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Risi so po presenetljivih porazih v prvih dveh krogih proti Veliki Britaniji in Poljski, v tretjem vendarle prišli do zmage nad gostitelji Madžari, ki jih še ohranja v boju za napredovanje v elitni razred svetovnega hokeja. To pa ni več odvisno le od njih, pač pa jim mora iti na roko tudi razplet drugih tekem.

Zmaga risov nad Kazahstanom je nujna, prav tako nad Italijo v zadnjem krogu prvenstva divizije I skupine A. V primeru, da Slovencem spodrsne proti zanje vselej neugodnemu Kazahstanu, bo sanj o napredovanju konec, osredotočiti pa se bodo morali na boj za obstanek v drugem razredu svetovnega hokeja.

Že danes bi šla Slovencem na roko zmaga Madžarske nad Poljaki, saj bi bili v morebitnem razpletu prvenstva s štirimi reprezentancami s po devetimi točkami v prednosti, saj so zmagali na medsebojnem obračunu. Kar bi ob izpolnitvi prvega pogoja, se pravi zmag Slovenije nad Kazahstanom in Italijo, veljalo tudi za omenjeni izbrani vrsti. Ob tem seveda Velika Britanija, ki jo čakata spopada z Italijo in Madžarsko ne sme zmagati oziroma dobiti niti točke.

SP, divizija I, skupina A, Budimpešta: Četrti krog Četrtek, 26. april 19.30 Poljska – Madžarska

Petek, 27. april 16.00 Kazahstan – Slovenija 19.30 Italija – Velika Britanija

Lestvica: 1. Kazahstan 3 tekme - 6 točk 2. Italija 3 - 6 ..................................................... 3. Velika Britanija 3 - 6 4. Slovenija 3 - 3 5. Poljska 3 - 3 .................................................... 6. Madžarska 3 - 3 *Prvo- in drugouvrščena reprezentanca napreduje med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B.

Zadnje tekme SP v Budimpešti: Peti krog Sobota, 28. april 12.30 Kazahstan – Poljska 16.00 Slovenija – Italija 19.30 Madžarska – Velika Britanija