Junak zmage ekipo postavil pred sebe: na zadnji tekmi sezone bomo dali vse od sebe za elito

Po zmagi Slovenije s 5:3 nad Kazahstanom

"Ne bi se ravno hvalil. Res da je bila to dobra predstava našega napada, a za zmago je zaslužna celotna reprezentanca. Vemo, da znamo igrati, položaj smo rešili. Jutri je zadnja tekma sezone, dali bomo vse od sebe, da se vrnemo med elito," je po zmagi s 5:3 nad Kazahstanom dejal strelec treh zadetkov Miha Verlič. Slovenija bo v soboto ob 16. uri odigrala zadnjo in ključno tekmo prvenstva. Če bo zmagala po rednem delu, bo, ne glede na izide preostalih srečanj, napredovala med elito, sicer bo obstala v drugem razredu svetovnega hokeja.

Slovenci so si z zmago nad Kazahstanom zagotovili obstanek, z zmago nad Italijo po rednem delu pa bi si, ne glede na preostale izide, zagotovo še napredovanje med elito.

Še v sredo dopoldan v izjemno neugodnem položaju, dva dni pozneje pa slovenska reprezentanca močno trka na vrata vrnitve med najboljših 16 reprezentanc sveta.

Slovenci so v dvorani Laszlo Papp Arena v petek nujno potrebovali zmago nad do tega obračuna vodilnim Kazahstanom, če so želeli pred zadnjo tekmo (sobota, ob 16.00) proti Italiji še upati na preboj med elito. In jo tudi dobili. Večji del tekme so bili boljši nasprotnik, tudi potem ko so Kazahstanci izničili slovensko vodstvo (1:0) in povedli z 2:1 so verjeli vase. Ko je stekla še igra z igralcem več – sploh prvič na prvenstvu so zadeli iz power-playa, in to iz 15. poskusa –, Kazahstan za ugoden izid ni imel več možnosti.

Zaslužni so vsi

Slovenci so zrelo nadzirali potek srečanja do konca 60 minut, ko je na semaforju pisalo 5:3. Končni rezultatje s tretjim zadetkom na srečanju postavil štajerski napadalec Miha Verlič, ki v duetu z Janom Urbasom, s katerim bosta prihodnji dve sezoni igrala pri Fischtown Pinguins, deluje izjemno razigrano. Štiri zadetke je dosegel napad Verlič-Urbas-Boštjan Goličič.

"Ne bi se ravno hvalil. Res da je bila to dobra predstava našega napada, a mislim, da smo dobro delovali vsi. Pogovarjali smo se, da bodo zadetki prišli. Danes se nam je odprlo. Za zmago je zaslužna kar celotna ekipa. Mislim, da smo ves čas pritiskali, imeli trenutek na svoji strani, vedeli smo, da slej kot prej bo moralo začeti padati. Večino časa smo imeli dober občutek, a tekma se hitro obrne, napaka ali dve, pa je nasprotnik blizu. Smo pa odigrali precej zrelo, sploh zadnjo tretjino in pripeljali tekmo do zmage. Oni so čakali le na dolge podaje, čakali na naše napake, da bo kakšen plošček odskočil, a nismo preveč tvegali," je ostal skromen 26-letni napadalec, ki je dosegel prvi reprezentančni hat-trick.

"Več kot zasluženo smo zmagali. Tako kot po prejšnji tekmi čestitam fantom za prikazano od prve do zadnje minute. Mislim, da smo bili skozi celotno srečanje boljši nasprotnik. Dosegli smo tudi zadetke iz power-playa. Super zmaga, super tekma. " Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uresničili načrt

"Mislim, da smo več kot zasluženo zmagali. Tako kot po prejšnji tekmi čestitam fantom za prikazano od prve do zadnje minute. Mislim, da smo bili skozi celotno srečanje boljši nasprotnik. Dosegli smo tudi zadetke iz power-playa. Super zmaga, super tekma. Kazahstanci so plošček le nabijali po bandi in čakali na protinapade, mi smo to dobro zaprli, tako da jim nismo dali veliko možnosti, Krole (Gašper Krošelj, op. a.) je dobro branil. Vedeli smo, da bodo Kazahstanci nervozni, če bodo izgubljali. Pred tekmo smo si želeli vodstva. To se je zgodilo in mi smo to izkoristili. Naši peterki je danes steklo. Stako dobrimi občutki moramo v naslednjo tekmo," pa je po srečanju razmišljal kapetan Urbas.

Končno se je odprlo

Če je Slovence na prvih dveh tekmah tepla neučinkovitost, dosegli so le dva zadetka, so na drugih dveh našli recept, kako čim večkrat priti do nasprotnikove mreže. Zadeli so kar devetkrat.

"Prvi dve tekmi nista šli po naših načrtih, smo se sicer borili, trudili, a plošček ni šel v gol. Na zadnjih dveh tekmah so se stvari obrnile v našo korist, bili smo boljši nasprotnik in nadzorovali igro. Kazahstanci so samo skušali poslati plošček ven in nas poskusili predrsati, mi pa smo jih dobro nadzirali. Vsako tekmo smo vse nadstreljali, tokrat pa smo še zadeli ob igralcu več. Zdaj nas čaka še zadnja tekma, Italijani so zelo dober nasprotnik. Že od samega začetka smo vedeli, da na tem turnirju ne bo lahkega nasprotnika, da ima vsak možnosti za preboj med elito, kar se je pokazalo. Moramo pa odigrati svojo igro in se ne ozirati na nasprotnika in sodnike," pa je razmišljal napadalec Aleš Mušič.

"Na zadnjih dveh tekmah smo dokazali, da znamo igrati. Jutri je zadnja tekma sezone, dali bomo vse od sebe, da se vrnemo," pravi Verlič. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Do konca ostati v drugem poglavju

Slovenci imajo zdaj vse v svojih rokah. Če bodo v soboto ob 16. uri premagali Italijo po rednem delu, se bodo vrnili v elito, sicer pa bodo obstali v drugem razredu svetovnega hokeja. Glede na zadnje predstave risov, gre verjeti, da je prvo poglavje prvenstva v celotni pozabljeno, in da bodo tudi v soboto nadaljevali v stilu drugega poglavja, ki prinaša srečen konec. V to verjamejo sami.

"Treba je verjeti. Če ne bi verjeli, potem tudi ne bi igrali tako, ampak slabše. Vse je v naših rokah. Potrebujemo še eno tako tekmo, tri točke, da se vrnemo nazaj med elito. Ni bilo lahko, a smo kar vsi ostali pozitivni. Vemo, da če ne bomo mi odločali, ne bo nihče, saj smo mi na ledu. Mi lahko odločamo. Na zadnjih dveh tekmah smo dokazali, da znamo igrati. Jutri je zadnja tekma sezone, dali bomo vse od sebe, da se vrnemo," je Verlič spregovoril o težkih dneh v prvem delu prvenstva in pogled usmeril na sobotno popoldne: "Vemo in že prej smo vedeli, da znamo in zmoremo. Še pred dvema mesecema smo igrali na olimpijskih igrah. Zdaj smo položaj rešili. Jutri moramo odigrati, kot je treba. Danes bo verjetno še kakšen sestanek, da si ogledamo določene stvari, jutri pa moramo samo ponoviti vajo od danes."

Obračun med Slovenci in Italijani se bo začel ob 16. uri.