Jeseničani so se na Koroškem dobro držali

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v nedeljo odigrali pripravljalno tekmo z Beljakom in na Koroškem drago prodali svojo kožo, gostitelji so jih premagali v podaljšku (5:4).

Priprave na novo sezono so v polnem teku. Železarji, ki bodo znova igrali v Alpski ligi, so v soboto gostovali pri nekdanjem rivalu iz kakovostnejše IceHL Beljaku in se dobro držali.

Na terenu tekmeca so v 16. minuti izkoristili igralca več in prek Gregorja Koblarja povedli. Gostitelji so do konca uvodne tretjine z dvema goloma poskrbeli, da so na odmor odšli s tesno prednostjo. To je v 29. minuti izničil finski napadalec Olli Valtola in postavil izid prvih 40 minut (2:2).

V začetku tretje tretjine je Jaka Šturm zadel za novo vodstvo Jeseničanov, a so domači odgovorili z izenačenjem, v 52. minuti pa je branilec Maks Selan gorenjsko moštvo odpeljal do vodstva s 4:3. Beljačani so dobre tri minute pred iztekom rednega dela znova izenačili in izsilili podaljšek. V tem so domači prevladovali, Kevin Hancock pa je sekundo pred iztekom podaljška zadel za zmago Korošcev s 5:4.