Olimpija dvojni nemški test končala s porazoma

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek in soboto v Meranu odigrali dve pripravljalni tekmi in obe izgubili. Nemški prvoligaš Augsburger Panthers je zmaje premagal po izvajanju kazenskih strelov (2:1), nemški drugoligaš EV Landshut pa jih je premagal s 5:2.

Ljubljanska zasedba, ki bo v prihajajoči sezoni še naprej igrala v IceHL, nadaljuje priprave na novo tekmovalno obdobje. Varovanci Upija Karhule so v petek in soboto odigrali dve pripravljalni srečanji.

Za uvod so se merili z nemškim prvoligašem Augsburger Panthers, za katerega je kratek čas sezone 2021/22 igral Olimpijin branilec Blaž Gregorc. Zeleno-črno-bele, pri katerih se je večkrat izkazal vratar Lukaš Horak, je v 11. minuti v vodstvo popeljal razpoloženi Kale Kerbashian, tekmeci pa so v začetku zadnjega dela izenačili. Rezultat se do konca rednega dela ni spremenil, na koncu so o zmagovalcu odločali kazenski streli, po katerih so se zmage veselili člani nemškega kolektiva.

Zasedba Anttija Karhule bo 13. septembra gostila Asiago. Foto: HK Olimpija Ljubljana

V soboto so palice prekrižali še z nemškim drugoligašem EV Landshut. Po prvi tretjini sta bili ekipi izenačeni (1:1), po drugi so tesno vodili hokejisti Olimpije (2:1), v zadnji pa so nasprotniki zadeli štirikrat. Za končnih 5:2 so plošček poslali v prazen gol. Za Olimpijo sta zadela Jaka Sodja in Kerbashian.

Zmaje zadnja pripravljalna tekma čaka 13. septembra v Tivoliju proti Asiagu.