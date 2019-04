Američanke spet svetovne prvakinje, a so bile Finke blizu

Hokejistke ZDA so svetovne prvakinje za leto 2019. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine v finskem Espooju so po kazenskih strelih z 2:1 (0:0, 1:1, 0:0; 1:0) premagale domačo ekipo. Za Američanke je to deveti naslov, za Finke, ki so sploh prvič doslej igrale v finalu, pa prvo srebro. Bron je osvojila Kanada po zmagi nad Rusijo s 7:0.

Finke so na tem SP pripravile eno večjih presenečenj; v polfinalu so sploh prvič doslej v izločilnih bojih premagale Kanado (izid je bil 4:2) in prvič prišle do možnosti, da osvojijo več kot bron, kar je bilo do letos tudi edina medalja na vseh SP, ki so jo severnoameriške igralke prepustile tekmicam iz Evrope. V velikem finalu pa so bile nato blizu še eni senzaciji, a so se favorizirane Američanke rešile po kazenskih strelih.

Američanke so do finala prišle gladko po zmagi nad Rusijo z 8:0. Branilke naslova so na Finskem lovile že deveto zlato medaljo. Ujele so jo po kazenskih strelih, zanesljivi sta bili Amanda Kessel in Annie Pankowski, ki je pred tem dosegla tudi edini gol v rednem delu tekme.

Finke so se prvič v zgodovini uvrstile v finale. Foto: Reuters

Finalistki sta se sicer na tem SP že pomerili v predtekmovanju, pred desetimi dnevi so slavile Američanke bolj zanesljivo s 6:2.

V popoldanskem malem finalu so Kanadčanke s 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) premagale Rusijo. Kanadčanke so prvič v zgodovini SP ostale brez zlate ali srebrne medalje, saj se v soboto sploh prvič niso uvrstile v veliki finale. Za majhno tolažbo je ekipi, ki je nazadnje osvojila naslov svetovnih prvakinj leta 2012, ostala bronasta medalja. Kanadčanke so Rusinje premagale drugič na tem SP, v predtekmovanju je bil izid 5:1.

Kanadčanke so se morale na prvensvtu na Finskem zadovoljiti z bronom. Foto: Reuters

Američanke, tudi aktualne olimpijske prvakinje, so tako osvojile zadnjih pet naslovov svetovnih prvakinj, skupno pa na tekmovanjih, ki jih prirejajo od leta 1990, že devet. Finska je prvič osvojila srebro, potem ko je bila že dvanajstkrat tretja na SP.

