Železarji v Cortino po naslov prvaka

Do zdaj sta oba finalista zmagovala na domačem ledu, Jeseničani so serijo odprli z zmago v Podmežakli (4:2), nato pa na gostovanju v Cortni d'Ampezzo doživeli sploh prvi poraz v letošnji končnici Alpske lige, ko so jih domači nadigrali s 4:1. Tretja tekma na Gorenjskem se je končala z zanesljivo zmago domačih (5:2), bolj tesno je bilo na četrti v Italiji, kjer je Cortina z 2:1 izenačila serijo.

V torek so železarji s 4:1 dobili še tretjo domačo tekmo in si priigrali zaključni plošček za prvi naslov prvakov Alpske lige. Izkoristiti ga bodo poskušali že danes v Italiji, če pa jim ne bo uspelo, pa bo odločala sobotna, sedma tekma na Jesenicah.

In zakaj imajo Jeseničani takšne težave v Cortini d'Ampezzo? "Pravzaprav v Cortini ne najdemo ključa do enake ali vsaj podobne igre kot doma. Težavo imamo z dvorano v Cortini oziroma tem mestom. Če bi vedel, zakaj, bi to z veseljem delil, a ne vem," je za spletno stran Alpske lige povedal trener železarjev Gaber Glavič. Motivacija njegovega moštva ni problem, je še razložil: "Motivacija ekipe je ogromna, zadnji plošček je naš in mislim, da za večjo motivacijo od tega sam niti ne morem poskrbeti."

Železarje lani zaustavil Asiago, Cortina prvič v finalu

Železarji so v finalu Alpske lige igrali že v lanski sezoni, ko jim je nasproti stal Asiago, ta je po zaostanku z 1:2 v zmagah obrnil serijo, dvakrat zmagal, osvojil lovoriko in se preselil na višjo tekmovalno raven, v IceHL. Za Cortino je to prvi finale tega tekmovanja.

Alpska liga, finale, šesta tekma: 20.30, Cortina – HDD Sij Acroni Jesenice /2:3/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri

