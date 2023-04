Lovorika na Gorenjskem, popoldne sprejem, Glavič: Zasluženo smo vzeli ta pokal

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po drami v Cortini v 97. minuti šeste finalne tekme Alpske lige z golom Žige Urukala zmagali s 4:3 in postali prvaki . Pokal je v jutranjih urah pripotoval na Gorenjsko, kjer bo ob 17. uri na Trgu Toneta Čufarja uradni sprejem za zmagovalce tekmovanja. "Po prejetih golih v zadnji minuti smo se pobrali, mentalno in fizično smo bili boljši nasprotnik, čeprav Cortina ni odnehala. Uspelo nam je resetirati glave in več kot zasluženo smo vzeli ta pokal," je po naslovu dejal trener Jeseničanov Gaber Glavič.

Potem ko so prevladovali v rednem delu sezone Alpske lige, v katerem so na 28 tekmah le trikrat izgubili in suvereno končali na prvem mestu, ter iz drugega dela, t. i. master rounda, v končnico napredovali z drugega mesta, so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v prvih dveh krogih končnice suvereno opravili s tekmecema (Vipiteno in Ritten so izločili brez poraza), v finalu pa po šestih tekmah na kolena spravili še Cortino in osvojili prvi naslov alpskega prvaka.

Zaslužena zmaga Pokal je zjutraj pripotoval na Jesenice, kjer bo ob 17. uri uradni sprejem. Foto: HDD Sij Acroni Jesenice

Lovorike so se razveselili v Italiji, kjer so tekmo začeli ob 20.30 v četrtek, končali pa so jo nekaj minut po polnoči v petek zjutraj.

Še minuto pred koncem rednega dela so vodili s 3:1, nato pa so gostitelji z dvema hitrima goloma izenačili in izsilili podaljšek. V prvem 20-minutnem podaljšku sta mreži mirovali, ob koncu drugega, v 97. minuti, pa je Žiga Urukalo s strelom z razdalje zadel za zmago s 4:3 in slavje se je lahko začelo.

"Ne bi mogel biti bolj zadovoljen. To, kar se je od nas pričakovalo od 1. avgusta, smo dosegli. Preprosto smo bili pod nekim pritiskom, a smo se ga na pravi način otresali vso sezono. Iz porazov, ki jih je bolj malo, smo se nekaj naučili. Brez teh porazov danes ne bi mogli zmagati. S porazi rasteš in se učiš. Iz porazov smo nekaj potegnili in zasluženo zmagali," je po zmagi za Val 202 povedal glavni trener železarjev Gaber Glavič.

"Prejeli smo dva gola, po katerih je bilo treba resetirati misli, naše in igralske, to nam je uspelo, pobrali smo se. Več kot zasluženo smo vzeli ta pokal. Naslov je res prigaran," je dejal trener Gaber Glavič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Treba je bilo resetirati misli

O zadnjih trenutkih v rednem delu, ko je bil pokal oddaljen le še slabo minuto, a se je nato obračun podaljšal za skoraj 40 igralnih minut, je dodal: "Vidimo, da goli padajo v zadnjih sekundah tekem, igra je tako hitra, toliko je nekih detajlov, tako da se take stvari dogajajo. Težko je končati. Prejeli smo dva gola, po katerih je bilo treba resetirati misli, naše in igralske, to nam je uspelo, pobrali smo se, mentalno in fizično smo bili boljši nasprotnik, čeprav Cortina ni odnehala. Več kot zasluženo smo vzeli ta pokal. Naslov je res prigaran."

Pokal zjutraj na Gorenjskem, popoldne sprejem Pokal za naslov prvakov je zjutraj že pripotoval na Gorenjsko. Popoldne bo na Jesenicah sprejem za prvake. Kot so sporočili iz društva, bodo zmagovalce navijači lahko pozdravili ob 17. uri na Trgu Toneta Čufarja.

Tudi prihodnjo sezono bodo igrali v Alpski ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ostajajo v Alpski ligi

Jeseničani so na dan šeste tekme dočakali tudi zeleno luč za nastopanje v regionalnem tekmovanju v prihodnji sezoni. Potem ko so sprva zamudili februarski rok za prijavo v naslednji sezoni, je vodstvo tekmovanja na spletni strani potrdilo, da je po nekaj sestankih izvršnega odbora prošnjo Sija Acronija Jesenic odobrilo ob plačilu posebne prijavnine za zamudnike, tako da bodo železarji v prihodnji sezoni še naprej igrali v Alpski ligi. V tej bo po novem 16 ekip, tudi dve slovenski, ob Jeseničanih še Celjani.