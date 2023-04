Pester zaključek na Gorenjskem, Jeseničani finale odprli z veliko zmago

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na prvi finalni tekmi Alpske lige pred dobrimi 1.300 gledalci s 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) premagali Cortino in v seriji na štiri zmage povedli z 1:0. Dvakrat je zadel Žan Jezovšek, pod en gol sta se podpisala Eric Pance in Erik Svetina. Druga tekma bo v torek v Italiji. Železarji v letošnji končnici še ne poznajo poraza.

Alpska liga, finale, prva tekma Sobota, 8. april

HDD Sij Acroni Jesenice : Cortina 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) /1:0/

Dvorana Podmežakla, gledalcev 1.350, sodniki: Bulovec, Lazzeri (glavna), Fleischmann, Arlič.

Strelci: 0:1 Alvera (Cuglietta, Sanna, 8.), 1:1 Jezovšek (Larinmaa, Seršen, 22.), 2:1 Pance (Svetina, Seršen, 30.), 3:1 Jezovšek (48.), 3:2 Lacedelli (Tomaso, 58.), 4:2 Svetina (Pance, 60.).

Kazenske minute: Sij Acroni Jesenice 4, Cortina 4. //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage



Termini naslednjih tekem: 11. april (Cortina), 13. april (Jesenice), 15. april (Cortina); če bo treba, še: 18. april (Jesenice), 20. april (Cortina), 22. april (Jesenice)

Srečanje se je sicer začelo po željah gostov, ki so v polfinalu odigrali tri tekme več od Jeseničanov in šele v četrtek po sedmih tekmah strli tekmeca Red Bull Juniors. Italijani so povedli v 8. minuti, ko je Anttija Karjalainena ugnal Tommaso Alvera, strelec edinega zadetka v prvi tretjini, v kateri je Gašperju Seršenu veselje preprečil okvir vrat.

V začetku druge tretjine pa veselje domačih, saj je Joonas Larinmaa izza gola lepo podal do Žana Jezovška pred gol, ta pa z bližine izenačil. V 30. minuti se je železarjem ponudila prva priložnost za gol z igralcem več, kar so izkoristili po polovici minute, ko je Erik Svetina podal do osamelega Erica Panceta, ki je imel veliko časa za strel, kar je izkoristil in zadel za prvo jeseniško vodstvo na obračunu. Takoj zatem so imeli Jeseničani znova igralca več, oblegali so vrata Marca De Filippa, a se ta ni pustil premagati. Vroče je bilo pred jeseniškimi vrati ob koncu druge tretjine, ko so imeli gostje igralca več in poskušali poslati plošček za hrbet Karjalainena. V 38. minuti so gostje že dvignili roke v znak veselja ob izenačenju, a je sodniški ogled posnetka pokazal, da plošček ni prešel golove črte vrat finskega čuvaja mreže.

Najboljši jeseniški strelec Žan Jezovšek je k zmagi prispeval dva zadetka. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V 48. minuti se je izkazal Jezovšek, ki se je najprej otresel obrambe gostov, a je Filippo njegov poskus sprva zaustavil, 25-letnik je ostal zbran in vztrajen, prišel do odbitega ploščka in ga pospravil v gol za vodstvo s 3:1. Gostje so dve minuti pred iztekom rednega dela znižali prek Riccarda Lacedellija, v nadaljevanju pa brez vratarja in z dodatnim igralcem v polju oblegali domača vrata, a je Karjalainen soigralce reševal pred podaljškom. Nato pa sta nekaj sekund pred koncem Jezovšek kot podajalec in Svetina kot strelec z zadetkom v prazen gol potrdila zmago (4:2).

"Vedno je lepo zmagati na prvi tekmi. Napeto je bilo do zadnje sekunde, kar smo pričakovali, saj gre za finale. Poznalo se je, da so oni igrali sedem polfinalnih tekem, spočitost je bila na naši strani. Jutri se bomo spočili, nato pripravili na torkovo tekmo. Serija na štiri zmage je dolga," je po zmagi v izjavi za Šport TV dejal Svetina.

Jeseničani v letošnji končnici še neporaženi

Varovanci Gabra Glaviča v končnici še ne poznajo poraza. Najprej so v četrtfinalu s 4:0 v zmagah izločili Vipiteno, v polfinalu pa s 4:0 še Ritten. Na drugi strani je italijanski prvak v četrtfinalu s 4:1 premagal Lustenau, v napeti polfinalni seriji pa šele v četrtek po sedmih obračunih končal sezono salzburškega Red Bull Juniors.

V lanskem finalu je železarje zaustavil Asiago. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V lanskem finalu jih je zaustavil Asiago, Cortina prvič v finalu

Železarji so v finalu Alpske lige igrali že v lanski sezoni, ko jim je nasproti stal Asiago, ki je po zaostanku z 1:2 v zmagah obrnil serijo, dvakrat zmagal, osvojil lovoriko in se preselil na višjo tekmovalno raven, v IceHL. Za Cortino je to prvi finale tega tekmovanja.

Moštvi igrata na štiri zmage. Prvak bo najhitreje znan 15. aprila, najpozneje pa teden pozneje. Druga tekma bo v torek v Italiji, tretja v četrtek na Jesenicah, četrta 15. aprila v Italiji, morebitna peta 18. aprila na Jesenicah, šesta 20. aprila v Italiji, sedma pa 22. aprila na Jesenicah.