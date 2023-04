Začetek boja za alpsko lovoriko: "Naslov bi bil velik uspeh, do zdaj vedno zmanjkalo malo sreče"

Začenja se finale Alpske lige, v katerem se bosta za lovoriko pomerila HDD Sij Acroni Jesenice in Cortina. Železarji so se v finale uvrstili brez polfinalnega poraza, s 4:0 so izločili Ritten, italijanska zasedba pa je v četrtek po sedmih tekmah izločila Red Bull Juniors in si prvič priigrala finalno vstopnico. Prva tekma bo v soboto ob 18. uri v dvorani Podmežakla. Jeseničani so v finalu igrali že lani, ko je prvak postal Asiago. Prvak bo klub, ki bo zmagal štirikrat.

Na sporedu je le še zadnji krog končnice Alpske lige, v katerem bosta imela glavno besedo edini slovenski sodelujoči klub HDD Sij Acroni Jesenice in italijanska Cortina.

Jeseničani so redni del tekmovanja končali s 25 zmagami na 28 tekmah in zanesljivim prvim mestom, Cortina je bila tretja. V drugem delu, t. i. master roundu, so železarji zasedli drugo mesto, italijanski nasprotnik pa četrto, kar pomeni, da imajo Jeseničani v finalu prednost domačega igrišča.

Jeseničani v končnici še brez poraza, a ni bilo tako lahko

Varovanci Gabra Glaviča v končnici še ne poznajo poraza. Najprej so v četrtfinalu s 4:0 v zmagah izločili Vipiteno, v polfinalu pa s 4:0 še Ritten. Na drugi strani je italijanski prvak v četrtfinalu s 4:1 premagal Lustenau, v napeti polfinalni seriji pa šele v četrtek po sedmih obračunih končal sezono salzburškega Red Bull Juniors.

"Pričakujemo izenačeno in težko finalno serijo," pravi kapetan Gašper Glavič. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Če pogledamo rezultate, je šlo vse gladko, na ledu pa vseeno ni bilo tako. Obe seriji sta bili zelo težki. Proti Vipitenu je bilo zahtevno, proti Rittnu pa so bile vse tekme zelo izenačene. Podobno pričakujemo tudi v finalu. Cortina je v končnici do zdaj odigrala precej več tekem kot mi, ampak v finalu vedno najdeš še dodatne atome moči, tako da pričakujemo izjemno težko in izenačeno finalno serijo," je pred najpomembnejšimi dvoboji sezone v klubski mikrofon dejal kapetan Gašper Glavič.

"Mislim, da smo si s fanti letos res zaslužili finale, saj smo čez celotno sezono zanj garali. Finala se ne igrajo, ampak zmagujejo. Osvojeni naslov bi bil za nas in za klub velik uspeh, saj nam je vedno do zdaj zmanjkal kanček sreče. Letos imamo novo priložnost in verjamem v celotno ekipo, da nam lahko uspe," pa je odločen napadalec Žan Jezovšek.

Jeseničani so premor pred finalom izkoristili za počitek in regeneracijo, nekateri člani prve ekipe pa so bili tudi tekmovalno dejavni, saj so drugi jeseniški ekipi pomagali v tretjem kakovostnem razredu regionalnega hokeja, ligi IHL, ter osvojili naslov prvakov.

"Veliko taktike in detajlov"

Moštvi sta se v tej sezoni srečali že štirikrat. Na dveh tekmah rednega dela sezone so zmagali Jeseničani (4:0, 2:0), v master roundu pa so obakrat v podaljšku slavili hokejisti Cortine (3:2, 2:1).

Trener Gaber Glavič si želi, da varovanci ne prehitevajo dogodkov, da igrajo tretjino po tretjino, tekmo po tekmo. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Zagotovo v finale nobena ekipa ne vstopa zato, da bi finale samo igrala. Cortina je izkušena ekipa in ima enako dolgo klop kot mi. Pričakujem predvsem veliko taktike, videoanaliz in drugih detajlov, ki pašejo zraven, in tukaj se bo mogoče serija odločila. Vsekakor pa moramo v serijo dobro vstopiti, da si zagotovimo prednost, kar bo dobra popotnica, glede na to, da so oni imeli daljšo polfinalno serijo. Njihova prednost trenutno pa je zagotovo to, da so v tekmovalnem ritmu in da so igrali z najhitrejšo ekipo v ligi, zato bomo morali biti izredno pazljivi. Predvsem pa želim, da igramo tretjino po tretjino, tekmo po tekmo," o pričakovanjih finala s Cortino razmišlja trener Glavič.

Jeseničani imajo med vratnicama MVP-ja sezone Anttija Karjalainena. Zbral je šest točk več od najbližjega zasledovalca, kanadskega napadalca Cortine Diega Cugliette.

Železarji so v finalu igrali že lani, ko je prvak postal Asiago. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jeseničane v lanskem finalu zaustavil Asiago, Cortina prvič v finalu

Železarji so v finalu Alpske lige igrali že v lanski sezoni, ko jim je nasproti stal Asiago, ki je po zaostanku z 1:2 v zmagah obrnil serijo, dvakrat zmagal, osvojil lovoriko in se preselil na višjo tekmovalno raven, v IceHL. Za Cortino je to prvi finale tega tekmovanja.

Moštvi igrata na štiri zmage. Prvak bo najhitreje znan 15. aprila, najpozneje pa teden pozneje. Druga tekma bo v torek v Italiji, tretja v četrtek na Jesenicah, četrta 15. aprila v Italiji, morebitna peta 18. aprila na Jesenicah, šesta 20. aprila v Italiji, sedma pa 22. aprila na Jesenicah.

Alpska liga, finale, prva tekma Sobota, 8. april

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Cortina *igrajo na štiri zmage Termini naslednjih tekem: 11. april (Cortina), 13. april (Jesenice), 15. april (Cortina); če bo treba, še: 18. april (Jesenice), 20. april (Cortina), 22. april (Jesenice)

