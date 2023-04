Kdo bo jeseniški finalni tekmec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu je zadnja, sedma polfinalna tekma Alpske lige med Red Bull Juniors in Cortino. Zmagovalec večernega obračuna se bo v finalu, ki se bo začel v soboto, pomeril s HDD Sij Acroni Jesenice. Če bodo znagali rdeči biki, bo prva tekma na njihovem ledu, v primeru napredovanja Cortine, pa bo prva tekma na Jesenicah. Železarji so v polfinalu s 4:0 v zmagah izločili Ritten, že pred tem pa v četrtfinalu brez poraza še Vipiteno. Jeseničani bodo v finalu igrali drugič, lani so v njem izgubili z Asiagom.