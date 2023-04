Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novinarji so za najkoristnejšega igralca sezone Alpske lige 2022/23 izglasovali vratarja Jesenic Anttija Karjalainena. Železarji bodo v četrtek izvedeli, s kom se bodo pomerili v finalu tekmovanja.

Antti Karjalalinen se je na Jesenice preselil pred sezono in se med vratnicama železarjev izkazal. Na 32 tekmah rednega dela je bil pri svojem delu 94,6-odstotno zanesljiv, v končnici se je ta odstotek še zvišal na 97,7. Na tekmah končnice je v povprečju prejemal zgolj 0,6 zadetka na tekmo in ekipi izdatno pomagal do finala.

Finski čuvaj mreže je v glasovanju novinarjev prejel največ točk, 28. Na drugem mestu glasovanja je končal napadalec Cortine Diego Cuglietta (22 točk), na tretjem pa finski napadalec Unterland Cavaliers Santeri Haarala (19).

Razvrstitev za MVP sezone 2022/23 1. Antti Karjalalinen (HDD Sij Acroni Jesenice) - 28 točk

2. Diego Cuglietta (Cortina) - 22

3. Santeri Haarala (Unterland) - 19

Železarji bodo v četrtek izvedeli, s kom se bodo pomerili v finalu alpske lige. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V četrtek bo znan še drugi finalist

Karjalalinen s soigralci v končnici najprej brez poraza izločil Vipiteno, v polfinalu pa s 4:0 v zmagah pometel še z Rittnom. Kdo bo finalni tekmec Jeseničanov, bo znano v četrtek, ko bodo člani Red Bull Junior in Cortine odigrali odločilno sedmo tekmo.