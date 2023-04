Jeseničani prvaki Mednarodne hokejske lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Železarji so prvaki lige IHL.

Železarji so prvaki lige IHL. Foto: HZS

Včeraj se je v dvorani Podmežakla na Jesenicah končalo še zadnje klubsko tekmovanje v sklopu Mednarodne hokejske lige (IHL). V finalu končnice sta svoje moči merili ekipi HK Triglav Kranj in HDD Sij Acroni Jesenice. In prav zadnji so bili s tri proti ena v zmagah boljši (1:2, 2:1, 4:1, 3:0) ter tako osvojili naslov prvakov IHL v članski konkurenci.