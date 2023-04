Jeseničani po drugo zmago uro pozneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v četrtek na domačem ledu odigrali tretjo finalno tekmo Alpske lige. Obračun s Cortino se bo začel uro pozneje, kot je bilo predvideno, in sicer ob 20. uri. Moštvo, ki bo zmagalo, bo v seriji na štiri zmage povedlo z 2:1.

Finalna serija Alpske lige med Jeseničani in člani Cortine se bo nadaljevala v četrtek v dvorani Podmežakla. Ekipi se bosta pomerili uro pozneje, kot je bilo predvideno, so sporočili iz gorenjskega kluba. Prvi plošček bo padel ob 20. uri.

Uvodna tekma finala, v katerem letos igrajo na štiri zmage, je preteklo soboto s 4:2 pripadla Jeseničanom, v torek pa so njihovi tekmeci v domači dvorani serijo izenačili na 1:1 v zmagah. Zmagali so s 4:1.

Zmagovalec večerne četrtkove tekme bo tako v seriji povedel z 2:1 v zmagah. Četrta tekma bo v soboto v Italiji.

Železarje lani zaustavil Asiago, Cortina prvič v finalu

Železarji so v finalu Alpske lige igrali že v lanski sezoni, ko jim je nasproti stal Asiago, ki je po zaostanku z 1:2 v zmagah obrnil serijo, dvakrat zmagal, osvojil lovoriko in se preselil na višjo tekmovalno raven, v IceHL. Za Cortino je to prvi finale tega tekmovanja.

Moštvi igrata na štiri zmage. Tretja tekma bo v četrtek ob 19. uri na Jesenicah, četrta v soboto v Italiji, peta v torek, 18. aprila, na Jesenicah, morebitna šesta 20. aprila v Italiji in sedma 22. aprila na Jesenicah.

Alpska liga, finale, tretja tekma Četrtek, 12. april

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Cortina /1:1/ //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

Preberite še: