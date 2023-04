V živo: Jeseničani drugo zmago lovijo v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic pravkar igrajo drugo finalno tekmo Alpske lige. Po uvodni domači zmagi nad Cortino tokrat železarji zmago iščejo na gostovanju v Italiji. "Lepo je začeti z zmago, a zavedamo se, da se je serija šele začela. Gostovanja v Cortini so bila vedno težka, tokrat ne bo nič drugače," je pred večernim srečanjem povedal napadalec Jesenic Eric Pance. Prvak bo moštvo, ki bo zmagalo štirikrat.

Alpska liga, finale, druga tekma (igrajo na štiri zmage)

Torek, 11. april

Jeseničani v letošnji končnici Alpske lige še ne poznajo poraza. Najprej so v četrtfinalu s 4:0 v zmagah izločili Vipiteno, v polfinalu s 4:0 še Ritten, v soboto pa tudi finale proti Cortini, ki je v polfinalu igrala kar sedem tekem, odprli z novo zmago.

Italijanska zasedba je v dvorani Podmežakla sicer povedla, a so gostitelji v drugi tretjini priredili rezultatski preobrat, povedli in vodstvo zadržali do konca obračuna. V zaključku se je Cortina približala na en gol (3:2), a je Erik Svetina plošček poslal v prazen gol za končnih 4:2. K jeseniški zmagi je dva gola prispeval Žan Jezovšek, enega pa Eric Pance.

Nepopustljiv tekmec

"Težka tekma, taka, kot smo pričakovali. Cortina je nepopustljiva ekipa, ampak menim, da smo večino srečanja kar dobro nadzirali igro, igrali pametno, nasprotniku nismo puščali preveč priložnosti, kar nam je prineslo uspeh," je po zmagi v klubski mikrofon dejal Pance, zadovoljen s prikazano igro.

"Mislim, da trenutno igramo dober hokej, zagotovo se to pozna tudi na počutju v slačilnici. Vedno je lepo zmagovati, sploh v končnici. Lepo je serijo začeti z zmago," pravi 32-letni napadalec in dodaja, da ne bodo prehitevali dogodkov, saj je serija še dolga.

"Vsi se zavedamo, da se je serija šele začela. Treba bo iti v vsako tekmo zbrano in seveda poskušati zmagati. Gostovanje v Cortini je bilo vedno težko, tokrat ne bo nič drugače." Foto: Peter Podobnik/Sportida

V letošnjem finalu namreč igrajo na štiri zmage. "Vsi se zavedamo, da se je serija šele začela. Treba bo iti v vsako tekmo zbrano in seveda poskušati zmagati. Gostovanje v Cortini je bilo vedno težko, tokrat ne bo nič drugače. Analizirali bomo prvo tekmo in se dobro pripravili na torkovo," še pravi Pance.

Jeseničani so v Cortini decembra zmagali z 2:0, februarja pa so v t. i. master roundu tam izgubili v podaljšku.

Srečanje v Italiji se bo začelo ob 20.30.

Železarje lani v finalu zaustavil Asiago, Cortina prvič v finalu

Železarji so v finalu Alpske lige igrali že v lanski sezoni, ko jim je nasproti stal Asiago, ki je po zaostanku z 1:2 v zmagah obrnil serijo, dvakrat zmagal, osvojil lovoriko in se preselil na višjo tekmovalno raven, v IceHL. Za Cortino je to prvi finale tega tekmovanja.

Jeseničani so v finalu igrali že lani, ko jih je v boju za lovoriko premagal Asiago. Cortina v finalu igra prvič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Moštvi igrata na štiri zmage. Prvak bo najhitreje znan v soboto, 15. aprila, najpozneje pa teden pozneje. Tretja tekma bo v četrtek ob 19. uri na Jesenicah, četrta v soboto v Italiji, morebitna peta v torek, 18. aprila, na Jesenicah, šesta 20. aprila v Italiji, sedma pa 22. aprila na Jesenicah.

