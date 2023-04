V Podmežakli bitka za zaključni plošček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dvorani Podmežakla se bo ob 19. uri nadaljevala izenačena finalna serija med HDD Sij Acroni Jesenice in Cortino za naslov prvaka Alpske lige. Obe moštvi sta se veselili zmag na domačih finalnih tekmah, tako da je serija na štiri zmage izenačena na 2:2. Zmagovalec večernega obračuna si bo priigral zaključni plošček za naslov, ki ga bo lahko izkoristil v četrtek v Italiji.

Finale Alpske lige se bo ob 19. uri nadaljeval na Gorenjskem, kjer varovanci Gabra Glaviča v tej seriji še niso izgubili. Na prvi domači tekmi so Cortino premagali s 4:2, na drugi pa z oslabljeno zasedbo slavili s 5:2 in v seriji na štiri zmage znova povedli.

A italijanski tekmec je ob selitvi finala na svoj teren prav tako vselej zmagal in serijo izenačil. Tako je bilo tudi v soboto, ko je Patrik Rajsar v 13. minuti zadel za vodstvo Jeseničanov, a so nato domači sredi tekme izkoristili igralca več, v zadnjem delu pa zadeli za tesno zmago z 2:1.

Ekipi se bosta po večerni tekmi znova srečali v četrtek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zmagovalec večernega srečanja bo naredil korak bližje alpskemu naslovu, si priigral zaključni plošček zanj, ki ga bo lahko izkoristil v četrtek, ko bosta moštvi palice znova prekrižali v Cortini D`Ampezzo.

Če po četrtkovi tekmi prvak še ne bo znan, bodo lovoriko podelili po sedmi sobotni tekmi na Jesenicah.

Železarje lani zaustavil Asiago, Cortina prvič v finalu

Železarji so v finalu Alpske lige igrali že v lanski sezoni, ko jim je nasproti stal Asiago, ki je po zaostanku z 1:2 v zmagah obrnil serijo, dvakrat zmagal, osvojil lovoriko in se preselil na višjo tekmovalno raven, v IceHL. Za Cortino je to prvi finale tega tekmovanja.