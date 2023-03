Jeseničani si lahko priigrajo zaključne ploščke za polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 18. uri v domači dvorani Podmežakla gostili tretjo tekmo četrtfinala Alpske lige. Če bodo Vipiteno še tretjič premagali, si bodo priigrali zaključne ploščke za polfinale. Do tretje zmage lahko pridejo tudi oklepniki salzburškega kluba Red Bull Juniors, medtem ko sta četrtfinalni seriji med Rittnom in Kitzbühelom ter Cortino in Lustenauom izenačeni (1:1 v zmagah).