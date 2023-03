V senci pretresov in nejasnosti

Tanka je lahko linija med rezultatskim veseljem, optimizmom in zaskrbljenostjo, kaj, če sploh kaj, prinaša prihodnost v slovenskem klubskem hokeju. Na Jesenicah so se v zadnjih mesecih znova zapeljali na čustvenem vrtiljaku. Od zgolj treh alpskih porazov na 28 tekmah rednega dela, zanesljivega prvega mesta in prijave na višjo tekmovalno raven (ICEHL) do umika prijave in ponovnih vprašanj o prihodnosti društva.

Dokončna odločitev po koncu sezone Direktor Anže Pogačar je v ponedeljek s sporočilom za javnost poskušal stopiti na zavoro negativizma zadnjih dni. Foto: Vid Ponikvar

Direktor Anže Pogačar je v ponedeljek, dan pred začetkom končnice, s sporočilom za javnost, v katerem je predstavil svoje poglede na umik prijave in med drugim zanikal govorice o tem, da je društvo pred sesutjem, poskušal stopiti na zavoro negativizma zadnjih dni.

Vprašanje je, kako je zadnje dogajanje vplivalo na moštvo, ki zvečer na domačem ledu začenja ključni del sezone Alpske lige. Železarji vanj vstopajo v senci pretresov in nevede, kam gorenjsko društvo peljejo pomlad, poletje, jesen 2023 ...

"Še vedno imamo več možnosti glede lige, v katero se bomo prijavili k sodelovanju v prihodnji sezoni (slovensko državno prvenstvo in/ali katera izmed mednarodnih lig). Dokončno odločitev bomo sprejeli po koncu sezone in o tem obvestili športno javnost," je še zapisal Pogačar.

Po polfinale proti Južnim Tirolcem

A ostanimo v sedanjosti. Jeseničani, ki so redni del končali na prvem mestu, master round pa po neprepričljivem začetku na drugem, so si četrtfinalnega tekmeca izbrali sami. Odločili so se, da palice v prvem krogu končnice prekrižajo z italijanskim klubom Wipptal Broncos, ki si je vstopnico priigral v dodatnih kvalifikacijah.

Jeseničani so si za četrtfinale izbrali južnotirolskega tekmeca Wipptal Broncos iz Vipitena. Prva tekma bo zvečer na Gorenjskem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ekipi sta se v rednem delu srečali dvakrat, obakrat so zmagali železarji (5:1, 5:2), ki so lani prvič zaigrali v finalu Alpske lige in v njem klonili pred Asiagom.

Hokejisti Red Bull Hockey Juniors, ki so izbirali prvi, so četrtfinale proti Unterland Cavaliers v ponedeljek začeli z zanesljivo zmago (5:0). Preostala para bosta prvič na delu danes, Ritten se bo meril s Kitzbühelom, Cortina pa z Lustenauom.

Moštva igrajo na štiri zmage.

