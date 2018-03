"Če bi rad napovedal vojno, naj jo pošteno"

Alpska liga, četrtfinale, tretje tekme

Obe četrtfinalni tekmi Alpske lige med največjima slovenskima tekmecema sta se končali z jeseniško zmago in zgolj zadetkom razlike. A bolj kot na prvi je bilo dogajanje burno na drugem obračunu oziroma po njem. Jeseničani so po zaostanku z 0:2 priredili preobrat in v podaljšku zmagali s 3:2.

Trener Ljubljančanov Jure Vnuk se je po porazu jezil na sodnike in jeseniške igralce, ki naj bi se vedli provokativno in med tekmo ob klopi izzivali njegove varovance. Napovedal je "vojno". "Če se bodo še naprej tako vedli, bi se lahko zgodilo še marsikaj," je vrelo iz 43-letnika.

Pristop mora biti drugačen

Andrej Tavželj se ne želi spuščati na raven besed Olimpijinega trenerja, upa pa, da bodo tokrat prikazali resnejši pristop. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kapetan Jesenic Andrej Tavželj, ki je še lani nosil dres Olimpije, presenečen nad Vnukovimi besedami, se ni želel zapletati v besedni spor: "Večino igralcev Olimpije poznam, vem, da se ne bodo kar tako predali pri zaostanku z 0:2 v zmagah. Trenerja osebno ne poznam, a očitno bi rad iz te serije naredil cirkus. Če bi rad napovedal vojno, naj jo napove pošteno. Nočem se spuščati na to raven."

Triintridesetletnik je več besed raje namenil igri železarjem, ki je bila, kot je dejal,50 minut neprepoznavna. "Kot da se ne bi s prve tekme nič naučili. Bili smo brez želje, pristop je bil zelo slab. Ne vem, očitno smo pričakovali, da se bodo tekmeci ulegli na tla in se predali. Preveč je bilo napak. Treba bo zaigrati bolj resno, predvsem pa bolj enostavno. Težko je prebiti Olimpijo, treba bo nekaj spremeniti, da bomo prišli v njihovo tretjino, in nato tam ustvarjati. Kajti Olimpija igra drugače, kot je v rednem delu. Dobro stojijo na ledu in so disciplinirani."

Pri Olimpiji ne mečejo puške v koruzo. "Nič še ni odločenega." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Brez predaje

Bolj umirjeno je razmišljal strelec prvega Olimpijinega zadetka Miha Pesjak, ki kljub zaostanku z 0:2 v zmagah (igrajo na štiri zmage) nikakor ne meče puške v koruzo: "Zaslužili bi si zmago. Mislim, da smo bili boljši nasprotnik, a to je šport, nekatere stari so nas vrgle iz tira, ki nas ne bi smele. Lahko se pogledamo v ogledalo, saj smo dali vse od sebe. Kljub porazu ni še nič končanega, še vedno morajo oni dve tekmi zmagati. Mi se ne bomo predali, na Jesenicah je čas za zmago."

Četrta tekma bo v torek ob 19.15 v Tivoliju

Jezovšek in Čepon na prisilni počitek, a iz različnih razlogov Žan Jezovšek bo po zaradi blažjega pretresa možganov počival vsaj teden dni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Napadalec Jesenic Žan Jezovšek je v 47. minuti druge tekme po naletu branilca Olimpije Kristjana Čepona obležal na ledu, odnesli so ga na nosilih, bo po blažjem pretresu možganov počival vsaj teden dni. Čepon, ki ob naletu ni bil kaznovan, je v petek prejel naknadno kazen dveh tekem prepovedi igranja. To je drugi kaznovani branilec Ljubljančanov v tej seriji, po prvi tekmi si je zaradi naleta na Gašperja Glaviča dve tekmi prepovedi prislužil Nik Petek.

Tudi Asiago po tretjo

Tako kot Jesenice lahko tudi člani Asiaga, ki se merijo s z Vipitenom trenerja Iva Jana in napadalca Jureta Sotlarja, zmagajo tretjič in si prislužijo zaključni plošček.

Eric Pance bo z Val Pusterio drugo zmago lovil v gosteh pri Feldkirchu, aktualni prvak Ritten pa se bo z drugo ekipo Salzburga udaril doma.