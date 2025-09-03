Kako nam bo umetna inteligenca v pametnem domu pisana na kožo?

V ospredju Samsungovega razstavnega prostora na berlinskem sejmu zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov bodo povezane naprave pametnega doma, okrepljene z umetno inteligenco, in podrobna predstavitev ambientalne umetne inteligence. Seveda bodo tu še vsi njihovi aktualni pametni telefoni in druge komunikacijske naprave.

Tudi letos bo Berlin prvi teden septembra gostil sejem IFA, ki se je uveljavil kot ena izmed najpomembnejših svetovnih sejemskih prireditev predvsem s področja zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov.

Čeprav bodo letos manjkali nekateri večji proizvajalci pametnih telefonov, ki so se v tem poznopoletnem času odločili za lastne predstavitvene dogodke, ostaja IFA še vedno zelo pomemben dogodek, kjer lahko pričakujemo veliko novosti.

Samsungova S25 Edge in S25 FE seveda ne bosta manjkala

Tudi na letošnjem dogodku IFA bo južnokorejski Samsung eden izmed največjih razstavljavcev – tako velik, da bo imel eno celo razstavno dvorano samo zase.

Cela razstavna dvorana za Samsung na enem izmed prejšnjih sejmov IFA v Berlinu Foto: Srdjan Cvjetović

Svoje mesto na velikem Samsungovem razstavnem prostoru bodo zagotovo našli tudi njihovi pametni telefoni in ostale komunikacijske naprave. Svojo uradno predstavitev bo prav v Berlinu imel Samsung Galaxy S25 FE, član družine FE (Fan Edition), katerega vsakoletnega novega člana vedno spoznamo približno pol leta po predstavitvi najnovejše serije Galaxy S. Tu bo zagotovo tudi zelo lahek pametni telefon Samsung Galaxy S25 Edge, ki osvežuje in dopolnjuje tričlansko "klasično" serijo Galaxy S in katerega prihod v Slovenijo so naznanili v zadnjih avgustovskih dneh tako kot tudi ostale Samsungove aktualne pametne naprave.

Dostopna in povezana umetna inteligenca

Toda eden izmed glavnih poudarkov Samsungove berlinske predstavitve bo brez dvoma na gospodinjskih aparatih in televizorjih. Za zdaj so glede podrobnosti še skrivnostni, razkrili so le poglavitni skupni imenovalec in smernico: umetna inteligenca v pametnem domu, ki je dostopna že zdaj vsem in ne samo peščici – ali, kot so povzeli v svojem sloganu: Dom umetne inteligence: prihodnost življenja, zdaj (AI Home: Future Living, Now).

Samsungov hladilnik Bespoke AI – umetna inteligenca lahko pomaga tudi hladilnikom. Foto: Samsung

Velik poudarek vseh najrazličnejših Samsungovih naprav, ki jih bodo obiskovalcem sejma IFA pokazali med 5. in 9. septembrom, medijem pa že dan prej, bo tudi na njihovi medsebojni povezljivosti. Samsung namreč že nekaj časa postavlja svoje okolje Smart Things kot celovito središče vseh naprav pametnega doma – seveda predvsem svojih, a tudi vedno širšega nabora drugih proizvajalcev.

V Berlinu bodo razgrnili ambientalno umetno inteligenco

Na Samsungovem osrednjem predstavitvenem dogodku pred začetkom letošnjega sejma IFA bo glavna beseda tekla o ambientalni umetni inteligenci (Ambient AI). Za njo so prvič slišali tisti, ki so se julija udeležili dogodka Unpacked v newyorškem Brooklynu, kjer so predstavili letošnja Samsungova pregibneža Galaxy Z Fold7 in Galaxy Z Flip7.

V Berlinu se na Samsungovem razstavnem prostoru cenovno dostopni tablici Samsung Galaxy Tab S10 Lite obeta prva večja javna predstavitev – namenjena je predvsem najmlajšim za učenje, s poudarkom na funkcijah umetne inteligence pa so jo brez pripadajočega medijskega dogodka predstavili 25. avgusta. Foto: Samsung

Kar je bilo v prvem delu poletja zgolj omenjeno kot del koncepta doma z umetno inteligenco (AI Home), bo po napovedih iz Južne Koreje v Berlinu prvič predstavljeno kot končna vizija, a vse z namenom, da bo življenje in bivanje v domu preprostejše, udobnejše, bolj zdravo in varnejše.