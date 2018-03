Jeseničani po hudem boju osvojili tudi Tivoli in so na pol poti do polfinala

Alpska lige, četrtfinale, druge tekme

Priložnost pri Ljubljančanih je danes dobil drugi vratar, 20-letni Tilen Spreitzer, ki se je izkazal na zadnjih tekmah Alpske lige pred končnico. Ta je sicer zgodba zase. Njegova menjava je Robert Kristan. Zmaji so dobro odprli tekmo in že v 57. sekundi povedli po golu Mihe Pesjaka. Pri minimalnem vodstvu Olimpije je ostalo do konca prve tretjine.

V 10. minuti druge tretjine je za nov izbruh veselja na tivolskih tribunah (po uradnih podatkih naj bi se zbralo 1.830 gledalcev) poskrbel Andrej Hebar, ki je domače popeljal v vodstvo z 2:0, a so železarji zelo hitro odgovorili. Minuto kasneje je izid znižal Aleksandar Magovac. Pri 2:1 je tudi ostalo, čeprav so Ljubljančani dobro minuto pred koncem druge tretjine slavili zadetek, ki pa ga sodnika zaradi oviranja vratarja Saundersa nista priznala.

V 46. minuti tekme je z naletom (po mnenju sodnikov povsem regularnem) na sredini igrišča Kristjan Čepon grobo ustavil jeseniškega napadalca Žana Jezovška, ki so ga morali na nosilih odnesti z ledu, železarji pa so takoj po prekinitvi tekme napadli in prek Luke Bašiča izenačili. Do konca rednega dela je ostalo pri 2:2, o zmagovalcu tekme je tako odločal podaljšek.

V tem so igralci 16 minut bolj ali manj "mučili" plošček, nato pa je v 76. minuti tekme zmago gostom priboril Adis Alagić.

Feldkirch vrnil udarec Pancetovim

Val Pusteria Erica Panceta je doma izgubila proti Feldkirchu z 2:4. Drugi gol za domače je zabil slovenski legionar, a serija je zdaj izenačena na 1:1 v zmagah.

Varovanci slovenskega trenerja Iva Jana proti favoriziranemu Asiagu zaostajajo že z 0:2 v zmagah. Foto: Sportida

Ivo Jan, Jure Sotlar in igralci Vipitena so tesno, za en gol, klonili proti favoriziranemu Asiagu, ki ima zdaj edini ob Jesenicah v seriji dve zmagi.

Po tem ko je druga ekipa rdečih bikov na prvi tekmi presenetila aktualnega prvaka lige Ritten, je ta v Salzburgu izid serije poravnal na 1:1.