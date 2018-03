Po vročem koncu v Podmežakli je zmaga ostala doma

Alpska liga, četrtfinale, prve tekme

Na prvi četrtfinalni tekmi Alpske lige med slovenskima predstavnikoma so se tesne zmage razveselili Jeseničani (4:3), ki so proti Olimpiji vodili že s 4:1, a na koncu zdržali. Naslednja četrtfinalna tekma, igrajo na štiri zmage, bo v četrtek ob 19. uri v Tivoliju.

Osem moštev alpske lige je po 40 krogih še v igri za naslov prvaka Alpske lige. Že v prvi fazi končnice se odvija slovenski obračun med HDD Sij Acroni Jesenice, ki si je za četrtfinalnega nasprotnika izbral HK SŽ Olimpijo.

Serija – igrajo na štiri zmage – se je začela na terenu višje postavljene ekipe Jesenic, ki je s tesno zmago (4:3) pred okoli 2.000 gledalci povedla v seriji. Železarji imajo v tej sezoni na obračunih z zmaji precej boljši izkupiček. V Alpski ligi sta se ekipi srečali šestkrat, kar petkrat so zmagali Gorenjci.

Čimžar izkoristil igralca več, Hebar in Koren odgovorila

Tadej Čimžar je v 11. minuti zadel za vodstvo Jesenic z 1:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi tokrat so bolje odprli srečanje in bili nevarnejši za nasprotnikova vrata. V 10. minuti se jim je ob izključitvi Kristjana Čepona ponudila priložnost za zadetek z igralcem več, a si je najprej kljub igralcu manj priložnost priigrala Olimpija, vendar je Andrej Hebar streljal v zanesljivega Clarka Saundersa. So pa nato bolje ob power-playu zaigrali domači, Tadej Čimžar je streljal, Robert Kristan je ubranil, a je plošček prišel do osamelega Čimžarja, ki mu ga ni bilo težko pospraviti v mrežo.

Dve minuti pred iztekom tretjine sta Hebar in Gal Koren ušla jeseniški obrambi in po protinapadu izenačila. Hebar je pridrsal pred jeseniški gol, lepo podal na levo do samega Korena, ta pa je poslal plošček v mrežo in postavil izid tretjine.

Po napaki Kristana novo jeseniško vodstvo

Druga tretjina se je za Olimpijo začela kot iz hude more. Kristan si je privoščil napako. Pred golom je dolgo časa sam držal plošček, ko se je približeval finski napadalec Markus Piispanen, ga je poskušal oddati, a je ta po stiku s Piispanenom končal v golu. Jeseničani so tako hitro spet povedli. Robert Kristan je na začetku druge tretjine klonil drugič. Foto: Vid Ponikvar

Šest minut zatem je 34-letnemu vratarju zmajev ob strelu Blaža Tomaževiča plošček ušel med nogama v gol za 3:1. Jeseničani so bili v naletu, Ljubljančane pa je rešil tudi okvir vrat. Gostitelji so imeli še igralca več, a ga tokrat niso izkoristili. Na drugi strani je po dolgem času do resnejše priložnosti v 33. minuti prišla Olimpija, a kapetanu Maticu Kralju ni uspelo znižati.

Hebar vlekel voz, Jeseničani zdržali

Podobno kot v drugi tretjini so železarji tudi v tretji hitro povedli, po 14 sekundah je za 4:1 zadel Aleksandar Magovac. Jeseničani so imeli nato štiri minute igralca več, a ga niso izkoristili, so pa na drugi strani Ljubljančani znižali v 47. minuti, ko je Hebar s strelom z razdalje ukanil pokritega Saundersa.

Po znižanju so z igralcem več zaigrali še zeleno-beli - ti so za razliko od preteklih letošnjih derbijev, ko jim je ob koncu pošla sapa, tokrat precej bolje igrali tudi ob koncu srečanja -, a novega zadetka ni bilo.

Je pa ta prišel dobre štiri minute pred koncem rednega dela, ko je eden od najboljših Ljubljančanov na ledu Hebar lepo podal do Aljaža Chvatala, ta pa je znižal na 3:4 in napovedal vročo končnico. Zmaji so ob koncu izenačenje lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Prvo četrtfinalno zmago so vknjižili Gorenjci.

Fotogalerija skozi objektiv Žige Zupana:

V četrtek spopad v Tivoliju

Serija se bo v četrtek (19.15) preselila v Ljubljano. Nežnejši spol bo imel ob spremstvu imetnika vstopnice prost vstop na zahodno tribuno, kjer sedežni red ne velja.

Pancetovi uspešni, Ritten se je opekel s Salzburgom

Na preostalih tekmah četrtfinala se vodilno moštvo rednega dela Asiago meri z Vipitenom, ki ga vodi Ivo Jan, v napadu pa igra Jure Sotlar. Moštvo dveh Slovencev se je odlično zoperstavilo favorizirani ekipi, tri minute pred koncem znižalo na 5:6, na koncu pa izgubilo s 5:7.

Feldkirch se za polfinale bori z Val Pusterio, katere član je slovenski napadalec Eric Pance. Na uvodni tekmi so se zmage veselili Pancetovi.

Aktualni prvak Ritten si je za nasprotnika izbral drugo ekipo Salzburga in se na uvodu opekel. Rdeči biki so zmagali s 3:1.