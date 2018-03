Olimpija: Ne vedo, kaj jih čaka. Jesenice: Z njihovimi prednostmi in težavami se ne obremenjujemo.

Ljubljanski in jeseniški tabor pred začetkom četrtfinala Alpske lige

Četrtfinale Alpske lige prinaša obračun med večnima slovenskima tekmecema, Jesenicami in Olimpijo. Gorenjci so si na nedeljskem izboru sami izbrali Ljubljančane. Na sedmih medsebojnih srečanjih v tej sezoni so šestkrat zmagali železarji, le enkrat zmaji. Trener slednjih Jure Vnuk pravi, da bo Olimpija tokrat prikazala povsem drugačen obraz, trener državni prvakov Gaber Glavič pa poudarja, da naj se raje kot z Olimpijo ukvarjajo s svojo igro.

V nedeljo je bilo jasno, da bodo marca na sporedu vsaj še štirje slovenski derbiji. Po končanem rednem delu alpske hokejske lige osem najboljših moštev nadaljuje izločilne boje v končnici. Sij Acroni Jesenice, tretje moštvo rednega dela lige, je za tekmece izbral ljubljansko SŽ Olimpijo.

Četrtfinale se bo začel že v torek na Jesenicah, ekipe pa v njem igrajo na štiri zmage. Tekme bodo še 8., 10. in 13. marca, če pa zmagovalca še ne bo, pa še 15., 17. in 20. marca.

Ne bodo se ustavljali

Trener Olimpije Jure Vnuk pravi, da bodo pokazali drugačen obraz, kot so ga na letošnjih medsebojnih obračunih, ko so izgubili na šestih od sedmih tekmah.

Čeprav so v rednem delu Alpske lige člani zeleno-belega tabora na pestih od šestih tekem vselej priznali premoč Jesenicam, trener Jure Vnuk, ki bo zmaje prvič vodil na derbiju (trenersko taktirko je prevzel po zadnjem medsebojnem obračunu), pravi, da bo zgodba tokrat drugačna.

"Prvi cilj je dosežen, je pa res, da se ne bomo ustavljali. Imamo ekipo, ki lahko poseže tudi višje. Zdaj je cilj, da gremo naprej mi. Imamo več izkušenj, smo zelo kompaktna ekipa. Če bomo izpolnjevali vse naloge, ne bomo imeli težav preskočiti prve ovire. Vsi tisti porazi so že davno za nami," je odločen 43-letnik, ki meni, da so si Gorenjci z izborom nakopali kar nekaj pritiska.

Pritisk na strani Jesenic

"Mislim, da so si kar ustvarili pritisk. Malo kar računam, da so oni narobe izbrali oziroma so izbrali na podlagi preteklih rezultatov, ne vedo pa, kaj jih čaka zdaj. Karte so precej odprte. Mi vemo, kaj delajo oni, oni morda malo manj, kaj delamo mi, ker smo pripravili nekaj posebnosti. Pri tem smo v prednosti."

Ljubljanski trener meni, da bo njegovo moštvo fizično zdržalo vseh 60 minut. Proti Jesenicam mu v tej sezoni to ni uspevalo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vnuk je prepričan, da bo njegovo moštvo to pot fizično zdržalo vseh 60 minut oziroma do konca tekme. Na letošnjih obračunih je Olimpija sprva držala tempo, a bolj kot se je srečanje prevešalo v drugo polovico, težje so zmaji sledili tekmecem. Ljubljančani ob tem še dodajajo, da je ekipa od prvega do zadnjega zelo dobro pripravljena in da je tudi vratar Robert Kristan v dobrem zdravstvenem stanju, "pripravljen je za v gol in motiviran".

Manj energije

Motivacije ne manjka tudi na jeseniški strani, ki je za četrtfinalnega nasprotnika sama izbrala Ljubljano.

"Glede na možnosti, ki so nam ostale, smo izbrali precej hitro. Obe ekipi, Olimpija in Pustertal, sta močni, velike razlike ni, je pa zagotovo prednost v tem, da je Ljubljana bližje. S tem bomo porabili manj energije med potovanji, seveda pa je pomembno vlogo imelo tudi dejstvo, da je to derbi. Ne nazadnje imamo z Olimpijo v letošnji sezoni dober rezultat, izgubili smo samo enkrat, pa še takrat smo bili blizu," je pred začetkom končnice v pogovoru za klubsko spletno stran trener železarjev Gaber Glavič utemeljil izbiro.

"Že kar nekaj časa vemo, da smo se uvrstili v končnico, tako da smo zadnjih nekaj tekem lahko odigrali malo bolj sproščeno, posvetili pa smo se lahko tudi taktičnim zadevam," razmišlja trener Jesenic Gaber Glavič. Foto: Vid Ponikvar

"Cilj, ki smo si ga zadali pred sezono, smo več kot izpolnili. Že kar nekaj časa vemo, da smo se uvrstili v končnico, tako da smo zadnjih nekaj tekem lahko odigrali malo bolj sproščeno, posvetili pa smo se lahko tudi taktičnim zadevam," je trener Sija Acronija Jesenic povzel dogajanje zadnjih krogov rednega dela po olimpijskem premoru.

"Jokerji so, a velikih sprememb ne bo"

"Vsa statistika rednega dela zdaj ni več pomembna, vse se začne znova. Kar zadeva našo igro, bomo igrali podobno, kot smo igrali skozi vso sezono. Seveda imamo pripravljenih nekaj jokerjev, vendar pa bistvenih sprememb ne bo. Zelo dobro smo uigrani, fantje se med seboj že dobro poznajo in vedo, kaj lahko pričakujejo od soigralcev v ekipi," o svoji ekipi pravi Glavič, ki je zaradi obveznosti v reprezentanci februarja vodenje moštva prepustil pomočnikom.

"Z njihovimi prednostmi in težavami naj se obremenjujejo sami, mi se bomo pa s svojimi," o analizi tekmeca pravi Glavič. Foto: Vid Ponikvar

"Igro Olimpije bomo analizirali, kot smo jo vedno. Z njihovimi prednostmi in težavami naj se obremenjujejo sami, mi se bomo pa s svojimi," je bil kratek pri oceni nasprotnika, ki je po zadnjem medsebojnem obračunu (7:2 za železarje) sredi januarja doživel spremembo na trenerskem stolčku.

Po torkovi tekmi na Jesenicah (19.00) se bo serija v četrtek preselila v Ljubljano (19.15). Napredovalo bo moštvo, ki bo prvo zmagalo štirikrat.

Za slovenska predstavnika to ne bo zadnja serija v tej sezoni, saj bosta ekipi aprila igrali še v finalu državnega prvenstva.