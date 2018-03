Brez presenečenja, Jeseničani so v bitko za polfinale povabili Olimpijo

Izbor četrtfinalnih parov alpske lige

V Innsbrucku so v nedeljo dopoldne opravili izbor četrtfinalnih nasprotnikov alpske lige. Prva tri moštva rednega dela, Asiago, Ritten in Jesenice, so si sama izbrala moštvo, s katerim se bodo borila za polfinale. Izbirala so lahko med tistimi, ki so redni del končali na mestih od 5. do 8. (Val Pusteria, Olimpija, Salzburg II in Vipiteno). Jeseničani so, pričakovano, izbrali večne tekmece iz Ljubljane, s katerimi bodo prvo tekmo odigrali v torek v Podmežakli. V četrtfinalu bodo igrali na štiri zmage. Preostali pari so Asiago - Vipiteno, Ritten - Red Bull Salzburg II in Feldkirch - Val Pusteria.